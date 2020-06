Domenica 31 maggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live - Non è la d'Urso. In seguito ad alcuni dissapori passati tra Gianmarco Onestini e Gennaro Lillio, la padrona di casa ha deciso di invitare in studio i due ex gieffini per un confronto. Entrambi hanno continuato ad accusarsi a vicenda, tanto che la pace è stata rimandata a data da destinarsi.

L'astio tra i due ex concorrenti del Grande Fratello 16 sarebbe iniziato con la fine del reality show. Secondo Gennaro, Gianmarco Onestini avrebbe iniziato a evitarlo, mostrando un atteggiamento preponderante.

A Live non è la D'Urso botta e risposta tra i due ex gieffini

Nel faccia faccia a Live - Non è la D'Urso i due ex concorrenti della casa più spiata d'Italia non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. Considerato che Onestini Junior ha sempre dato la colpa dei malumori con Lillio a Francesca De André, Gennaro ha tenuto a precisare che la genovese non c'entra nulla. Lillio ha sostenuto che sia stato Gianmarco a toglierli il saluto ("cercava di evitarmi"), definendolo infantile, rancoroso e immaturo. Onestini ha replicato dandogli del "codardo" e aggiungendo: "Non mi ha mai detto niente, ha aspettato questo programma per dirmi le cose in faccia". Il botta e risposta tra i due non ha accennato a placarsi.

Dopo che Lillio ha affermato di essere stato bloccato sui social, Onestini ha controbattuto: "Se fossi stato un vero uomo mi avresti chiamato per chiarire".

Onestini Junior chiude la porta a Gennaro

Durante il confronto tra i due ex gieffini è intervenuta in collegamento anche Francesca De André. La ragazza è stata più volte tirata in ballo, per questo motivo, senza pensarci due volte, ha sposato la tesi del suo ex fidanzato Gennaro.

Chi invece ha spezzato una lancia a favore del modello bolognese è stata Enrica Bonaccorti. L'opinionista Mediaset ha bacchettato l'atteggiamento di Gennaro e Francesca ammettendo: "A me sembrate voi due marionette in questo momento".

Visto l'acceso scontro tra i due ragazzi, Barbara D'Urso ha chiesto a Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini se avessero intenzione di fare pace.

Il modello campano si è detto pronto a stringere la mano del suo ex coinquilino, se solo non mostrasse più tanto rancore. Gianmarco non è sembrato così volenteroso e ha chiesto le scuse del modello campano. A quel punto Gennaro Lillio ha tagliato corto: "Ma io non ho fatto nulla. Non puoi portare rancore a una persona che non ha fatto nulla".