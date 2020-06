Sembrava andare di nuovo a gonfie vele la storia d'amore tra il cantante Pacifico Settembre e Serena Enardu. I due erano ritornati insieme dopo l'addio avvenuto l'estate scorsa a Temptation Island. Un lungo falò di confronto che li aveva portati ad allontanarsi. La Enardu aveva ammesso di non provare più niente per l'uomo. Poi il chiarimento e il ritorno di fiamma avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip dove Pago era concorrente. Alcune settimane fa, la Enardu ha annunciato che tra di loro è di nuovo finita. Due versioni dei fatti diverse, due motivazioni diverse sulle cause della rottura.

Nelle scorse ore, Pago ha rilasciato un'intervista sulle pagine del settimanale Oggi.

Pago non esclude di poter perdonare Serena

Da quando la loro relazione è finita Serena e Pago non hanno mai smesso di lanciarsi accuse e frecciatine reciproche non solo sui social, ma anche sui settimanali di Gossip. L'ultima intervista è stata rilasciata nelle scorse ore da Pago sulle pagine di Oggi. Il cantante ha fatto delle dichiarazioni per certi versi inaspettate. Ad alcune domande ha dato delle risposte che potremmo definire alquanto spiazzanti. Pacifico infatti non ha escluso che in futuro ci possa essere un riavvicinamento con la sua ex Serena. L'uomo nell'intervista ha dichiarato: "Perdonarla? Chi può dirlo.

Non faccio mai previsioni".

Pago parla della relazione con Serena Enardu

Il motivo della rottura tra Serena Enardu e Pago è stato il tentatore Alessandro Graziani. Tutto è iniziato quando il cantante, insospettito, ha deciso di controllare il cellulare di Serena scoprendo che tra di loro c'è stato molto di più di un flirt.

Pacifico ha scoperto una vera e propria relazione andata avanti per diversi mesi tra incontri e weekend al mare. Pago ha detto: "Lei mi aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro (Graziani, ndr) ma non è accaduto nulla’. E quindi per mesi mi ha mentito. Eravamo già in crisi, già a fine aprile non ci parlavamo più con il linguaggio dell’amore.

Poi in quarantena sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena".

Pago ha anche dichiarato che il problema non è neanche perdonare ma ritrovare la fiducia. E questo non lo si decide. Se la donna ha negato tutte queste accuse, Alessandro Graziani a Uomini e donne ha detto di aver raccontato poco della loro frequentazione perché ha rispetto di una donna che è anche una mamma. Come andrà a finire questa infinita storia che tiene banco da giorni sui principali siti e settimanali di cronaca rosa?