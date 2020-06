Due ex concorrenti della quarta edizione del GF Vip sono ancora al centro dell’attenzione mediatica. Si tratta di Serena Enardu e Pacifico Settembre, che dopo la riconciliazione avvenuta nella casa di Cinecittà si sono lasciati. L’ex tronista e il cantante non formano più una coppia da quasi un mese, proprio quando sembrava fosse tornato finalmente il sereno tra loro.

In questi giorni Pacifico è tornato a parlare della fine della sua storia d’amore con l’influencer sarda sulle pagine del magazine Oggi, in edicola questa settimana. L’ex gieffino si è servito dell’intervista per svelare altri dettagli amari in merito alla delusione d’amore.

A detta di Pago, la Enardu gli avrebbe mentito nascondendogli che tra lei e Alessandro Graziani ci sia stata più di una semplice amicizia.

Pago ribadisce che Serena gli abbia raccontato delle menzogne

Pacifico Settembre, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 continua ad essere uno dei protagonisti del Gossip dopo la rottura con Serena Enardu. Il cantautore da qualche settimana viene criticato sia dalla sua ex fidanzata che l’ha accusato di falsità, e da Alessandro Graziani, colui che avrebbe avuto più di un flirt con l’influencer sarda da ottobre a dicembre. Mentre la Enardu ha lanciato diverse frecciatine social al suo ex compagno per aver detto delle bugie sulla loro separazione, l’ex tentatore dopo essere stato interrogato a Uomini e Donne ha affermato di non voler più essere coinvolto in questa intricata vicenda.

Pago che ha sempre preferito rimanere in silenzio dopo aver annunciato l’uscita del suo libro ''Vagabondo per amore'', si è raccontato anche ai microfoni del settimanale Oggi. Per iniziare, Pacifico ha ribadito ancora una volta di considerare Serena la donna più importante della sua vita. A questo punto, Pago ha dichiarato nuovamente che la Enardu non è stata sincera nei suoi confronti affermando: “Lei mi aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro ma non è accaduto nulla’.

Per mesi mi ha mentito”.

Pacifico su un possibile ritorno di fiamma con la Enardu: ‘Il problema è ritrovare la fiducia’

Per spiegarsi meglio Pago ha addirittura confidato che già prima dello scorso 11 maggio, ovvero il giorno in cui ha visto i messaggi che Serena si è scambiata con Alessandro Graziani, il suo rapporto con la 43enne non era più lo stesso.

In poche parole Pacifico ha sottolineato che lui e la Enardu in realtà erano in crisi dalla fine di aprile, poiché durante la quarantena hanno fatto i conti con dei vecchi problemi.

Nonostante ciò, l’ex marito di Miriana Trevisan ha stupito i lettori facendo delle affermazioni inaspettate su un possibile ritorno di fiamma con Serena. Pago su una probabile riappacificazione con la sua ex ha detto: “Non faccio mai previsioni. Il problema poi non è perdonare ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”. Infine l’ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ha negato di aver scritto il suo primo romanzo per sfruttare la situazione, precisando di essere una persona in buona fede.