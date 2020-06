Dal lunedì al sabato viene trasmessa su Canale 5 la soap tv Beautiful, che da oltre venti anni viene seguita giornalmente da oltre 3 milioni di spettatori. Secondo le anticipazioni televisive nelle puntate in onda da lunedì 15 fino a sabato 20 giugno, Thomas e Hope si scambieranno un bacio, ma la donna ribadirà al giovane Forrester che non lo ama. Tra le altre cose la verità sulla piccola Beth verrà fuori, con Xander che sarà deciso a denunciare quanto scoperto. Liam e Hope si lasceranno, non prima di essersi dichiarati un'ultima volta amore reciproco.

Trame dal 15 al 17 giugno: Thomas e Hope si baciano, ma la Logan non ama il Forrester

Nella puntata di Beautiful che sarà trasmessa lunedì 15 giugno, Brooke incoraggerà Liam a fare di tutto per salvare il proprio matrimonio. Thomas intanto bacerà Hope, ma la donna però gli dirà di non farsi illusioni in quanto pur volendo sacrificare il suo matrimonio per crescere insieme il piccolo Douglas, non prova alcun sentimento verso il Forrester. Nell'episodio di martedì 16 giugno, dopo la fine della storia tra Wyatt e Sally, lo Spencer e Flo capiranno che sarà arrivato il momento di rivelare i reciproci sentimenti.

Lo Spencer e la Fulton si lasceranno andare alla passione, ma quando entrambi riceveranno la notizia che Liam e Hope si saranno lasciati, Flo resterà molto turbata.

Secondo la trama di mercoledì 17 giugno, Steffy cercherà di convincere Hope a non separarsi dal marito, ma la donna sarà irremovibile nella decisione presa. La Logan riterrà che lo Spencer dovrà vivere pienamente la sua paternità, stando accanto a Steffy e alle figlie Phoebe e Kelly.

Anticipazioni dal 18 al 20 giugno: Xander scopre la verità sulla piccola Beth

Secondo le anticipazioni di giovedì 18 giugno, Xander sentirà una discussione tra Zoe e Flo e chiederà delle spiegazioni alla fidanzata. Zoe sarà messe alle strette e confesserà all'Avant che Phoebe è la piccola Beth, da tutti creduta morta.

Nell'episodio di venerdì 19 giugno, Xander sarà sconvolto dopo quanto appreso e vorrà in ogni modo porre fine a questa farsa. Secondo l'opinione del ragazzo, Hope dovrà sapere la verità sullo scambio di culle. Il giovane Avant non avrà alcuna intenzione di essere complice di questo crimine e vorrà che Reese Buckingham si costituisca alla polizia per raccontare come si sono svolti i fatti.

Secondo le anteprime di sabato 20 giugno, Hope e Liam si troveranno vicino alla fine del loro matrimonio, con la Logan che ha preso la decisione e lo Spencer che si è dovuto adeguare a questa scelta. Nonostante tutto, i due si ameranno ancora e non mancheranno di dirselo un'ultima volta. Per chi non avrà potuto seguire gli episodi di questa settimana di Beautiful, ricordiamo che sarà possibile rivederli su Mediaset Play, la piattaforma online della rete Mediaset.