Nuovi colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso degli episodi in onda nella settimana che va dal 15 al 20 giugno. Xander infatti, verrà a conoscenza dello scambio di culle e scoprirà che la piccola Beth è viva. Sconvolto da quanto appreso, intimerà a Zoe di raccontare tutta la verità a Hope. Quest'ultima intanto, dopo aver deciso di separarsi da Liam, verrà baciata da Thomas. La Logan metterà subito in chiaro che tra loro non vi potrà essere nulla, mentre Liam dovrà fare i conti con l'amara realtà della fine del suo matrimonio.

Matrimonio finito tra Liam e Hope nelle prossime puntate di Beautiful

Dopo la scomparsa di Beth, il matrimonio tra Liam e Hope è entrato in crisi. I due sembrano non essere riusciti a superare il lutto, tanto che Hope, nelle ultime puntate andate in onda, ha preso una drastica decisione e che condizionerà le vite di molti dei protagonisti di Beautiful nel prosieguo delle vicende. La Logan infatti, ha deciso di chiedere il divorzio a Liam, per potersi occupare del piccolo Douglas, lasciando invece libero il marito di vivere la quotidianità con Kelly e Phoebe.

Beautiful, anticipazioni 15-20 giugno: Thomas bacia Hope

Nel corso delle puntate in onda dal 15 al 20 giugno, sia Steffy che Brooke cercheranno di far tornare sui suoi passi Hope.

La Logan però, non cambierà idea e la notizia sulla sua imminente separazione, arriverà anche a Flo, la quale ne rimarrà sconvolta. Thomas nel frattempo, si sentirà vincitore in tutta questa situazione, certo di riuscire a conquistare il cuore della Logan. Il Forrester dunque, arriverà a baciare Hope, anche se lei cercherà subito di prendere le distanze, dicendogli di non farsi illusioni.

Hope infatti, metterà in chiaro che non lo ama e avrà deciso di sacrificare il suo matrimonio con Liam, solo per crescere insieme a lui il piccolo Douglas.

Beautiful, spoiler: Xander Avant scopre che Beth è viva e si tratta di Phoebe

Mentre i fan di Beautiful assisteranno alla fine del matrimonio di Liam e Hope, un'altra vicenda terrà con il fiato sospeso i telespettattori della soap tv americana.

Dalle anticipazioni riguardanti le puntate in onda su canale 5 sino al 20 giugno infatti, si verrà a sapere che, Xander Avant origlierà per caso una conversazione tra Flo e Zoe. Le due ragazze parleranno inevitabilmente anche di Beth e Xander rimarrà inorridito quando capirà che in realtà la piccola Beth è viva e si tratta di Phoebe, la neonata adottata da Steffy. L'Avant quindi, chiederà spiegazioni alla fidanzata, la quale sarà costretta a raccontargli la verità sullo scambio di culle. Sconvolto da quanto appena appreso, Xander pretenderà che Zoe racconti subito la verità a Hope e che Reese si costituisca alla polizia. Il giovane sarà ben chiaro con la modella e non vorrà essere complice di tale crimine.