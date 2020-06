Belen Rodriguez è da diverse settimane al centro dei Gossip per via della crisi con Stefano De Martino. Le motivazioni dell'allontanamento di una delle coppie più amate della televisione non sono ancora state confermate e ci sono state diverse ipotesi circolate in rete. Nella giornata di lunedì 22 giugno, la show girl argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sua fotografia, corredandola da una lunga didascalia che ha come tema l'amore e alcune sue considerazioni.

La Rodriguez non ha scelto di condividere una citazione di altri, ma il suo pensiero riguardo le relazioni. La show girl argentina si è posta all'inizio una domanda, chiedendosi se le persone ricevono ciò che danno, proseguendo poi dicendo che questo pensiero non l'ha mai lasciata indifferente. Belen si è chiesta se in un rapporto in cui si dona amore, se ne possa ricevere altrettanto. Il momento che sta vivendo la mamma di Santiago è particolare, in quanto è in crisi con il suo compagno Stefano De Martino da diverse settimane. La presentatrice ha continuato dicendo: ''I dubbi mi assalgono''.

Belen si è confidata con i suoi follower, sostenendo che ha sempre creduto che facendo del bene se ne possa avere in cambio la stessa quantità, perché nella vita è stata circondata da amore.

La show girl argentina ha scritto: ''Sono affezionata alle azioni compiute, detto banalmente non ho più pazienza per i vari blablabla'' e ha raccontato i suoi sogni riguardo l'amore. La Rodriguez alle parole dette, ha sempre preferito i fatti, citando cosa le piace: gli occhi imbarazzati quando si è innamorati, la mano di un uomo pronta ad accendere la sigaretta alla compagna, una mano che accarezza il fianco, una porta tenuta aperta, un bicchiere versato.

La presentatrice ha continuato poi a farsi la domanda iniziale, cioè se fosse possibile ricevere quanto lei stessa dona in un rapporto. La show girl ha continuato il discorso, fornendo una sua considerazione sull'amore: ''Mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore.'' Belen, attraverso il suo post su Instagram, oltre ai dubbi, ha raccontato un suo stato d'animo dovuto al momento particolare che sta attraversando attualmente.

La Rodriguez e Stefano De Martino sono riusciti a superare una separazione già in passato ed ora non resta che attendere per vedere se riusciranno a ritornare sereni come un tempo.