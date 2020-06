I due protagonisti principali della Serie TV DayDreamer - le ali del sogno dovranno affrontare parecchi ostacoli, prima di potersi vivere il loro amore in tranquillità. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente, Sanem Aydin (Demet Özdemir) rinuncerà nuovamente a dichiarare i suoi sentimenti a Can Divit (Can Yaman).

Questa volta a frenare l’aspirante scrittrice proprio quando si renderà conto di non poter dire addio al colui che ama sarà la presenza di Polen (Kimya Gokce Aytac), nell’abitazione del fotografo. La sorella di Leyla desisterà dal suo intento, con la convinzione di non essere allo stesso livello dell’ex fidanzata del primogenito di Aziz.

DayDreamer, trame turche: Sanem decide di licenziarsi a causa di Emre

Le anticipazioni turche sugli episodi che i telespettatori italiani seguiranno tra qualche settimana, raccontano che Sanem prenderà una drastica decisione dopo aver scoperto il vero volto di Emre. La giovane scoprirà che il figlio minore di Aziz si è servita di lei per far fallire la Fikri Harika. Aydin assalita dai sensi di colpa per essersi fatta prendere in giro darà le sue dimissioni senza dare delle spiegazioni a Can, nell'istante in cui l’uomo capirà di essere l’Albatros. In particolare il fotografo si renderà conto di essere colui che ha fatto breccia nel cuore della sua nuova dipendente: per tale ragione il primogenito del Divit non vorrà perdere per nessun motivo Sanem.

La giovane in ogni caso non potrà ancora licenziarsi dalla nota agenzia pubblicitaria, poiché la direttrice creativa Deren le ordinerà di fare una descrizione su un’azienda esperta nel commercio di uova e pollo. Grazie a questo escamotage, Aydin si riavvicinerà a Can e farà capire di non riuscire a dimenticarlo.

Successivamente la proprietaria della sopracitata azienda di pollame, non appena noterà che tra il primogenito di Aziz e Sanem c’è molta complicità giocherà d’astuzia.

Can vuole partire, Sanem spiazzata dalla presenza di Polen a casa dei Divit

In particolare l’impresaria costringerà Can e l’aspirante scrittrice a seguirla in un posto misterioso da visionare, e li farà rimanere da soli per qualche ora in un capanno abbandonato.

Il fotografo e Sanem anche se dimostreranno ancora una volta di provare una forte attrazione reciproca, non riusciranno a dichiararsi il loro amore. In seguito Can stupirà la sua dipendente quando le comunicherà che tra poche ore se ne andrà via dalla Turchia, facendole avere un regalo inaspettato. Sanem farà un passo indietro, poiché non appena il figlio maggiore di Aziz le darà una piuma con un biglietto con cui le consiglierà di non rinunciare mai ai suoi sogni deciderà di continuare a lavorare alla Fikri Harika.

Il colpo di scena si verificherà quando Sanem dopo essersi confidata con la sua amica Ayhan si presenterà a casa di Can, sia con l’intento di dirgli di amarlo e per convincerlo a non partire.

Purtroppo Aydin farà i conti con una brutta sorpresa, visto che rimarrà spiazzata quando sorprenderà il fotografo in compagnia della sua ex Polen. Quest’ultima intanto farà capire di considerare simpatica l’aspirante scrittrice, e non sospetterà affatto che Can abbia messo fine alla loro relazione proprio a causa sua.