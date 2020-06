Stefano De Martino e Belen sono al centro dei Gossip per via di una crisi che stanno attraversando in queste ultime settimane. Il ballerino, secondo un articolo pubblicato su Chi, al momento, avrebbe come unica priorità il benessere e la felicità di suo figlio Santiago.

Stefano De Martino pensa al bene di suo figlio Santiago

Stefano De Martino e Belen sono in crisi da qualche settimana e stanno vivendo, al momento, lontani: Stefano è impegnato a Napoli per le riprese della trasmissione 'Made in Sud', mentre Belen continua a vivere a Milano. In un articolo pubblicato sul magazine di Alfonso Signorini, è stata riportata una dichiarazione del conduttore, fatta agli amici: ''Quello che è successo a noi è successo a tanti altri'', ha confessato Stefano agli amici: ''Conosco tante storie di persone che si sono prese e lasciate più volte ma, in questo momento, la priorità è Santiago e sono sicuro che entrambi stiamo facendo di tutto per farlo bene''.

La crisi con la Rodriguez e il messaggio di Belen ai fan

Da ormai qualche settimana si rincorrevano in rete le voci di una crisi fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. All'inizio la coppia non ha confermato, ma qualche giorno fa, la show girl argentina, dopo che era stata fotografata dai paparazzi in un ristorante dove era presente anche il suo fidanzato Andrea Iannone, ha pubblicato un video in cui confermava i problemi che stava attraversando nella sua vita privata e che la verità, sarebbe stata raccontata da lei quando avrebbe avuto notizie da dare. Belen aveva spiegato ai follower di non credere ai gossip e in riferimento all'incontro con il pilota, ha spiegato che si è trattato di un incontro casuale.

Le motivazioni della crisi

Negli ultimi giorni ci sono state diverse ipotesi sulle motivazioni che avrebbero portato la coppia a entrare in crisi e a separarsi. All'inizio si era parlato di tradimenti da parte di Stefano De Martino ai danni di Belen, voci mai confermate. In seguito, fra le cause che avrebbero portato all'allontanamento della coppia, sembrerebbe essere stata la presenza costante e non più tollerata della famiglia Rodriguez nella loro vita, ma anche questo rumor non sembra essere stata la causa scatenante.

Nell' articolo pubblicato su Chi, il magazine di Alfonso Signorini, sono state smentite tutte queste tesi e, come causa che sembrerebbe aver fatto separare la coppia, ci sarebbero motivazioni interne al loro rapporto. I diretti interessati non si sono mai lasciati andare a dichiarazioni spiegando l'accaduto e, al momento, sia Stefano che Belen stanno pensando solo alla serenità e alla felicità del loro unico figlio Santiago.