C'è davvero un tradimento dietro alla profonda crisi che stanno vivendo Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Ad alimentare questo Gossip che impazza da giorni sul web, è una foto che la showgirl ha pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. Nell'immagine in questione, infatti, si vede l'ombra dell'argentina mentre con due dita ripropone il gesto delle corna sulla sua testa: questo scatto potrebbe confermare il reale motivo dell'allontanamento improvviso dal marito.

Uno scatto di Belen Rodriguez al centro delle chiacchiere

"Non sto vivendo un periodo semplice, ma non è mia la responsabilità.

Non me l'aspettavo ma sono una donna forte e ce la farò anche stavolta", con queste parole Belen Rodriguez ha confermato il momento difficile che sta vivendo nel privato da qualche settimana a questa parte. Sebbene si sforzi di sorridere nei contenuti social che condivide con i suoi milioni di follower, l'argentina è palesemente provata da una situazione che non pensava possibile: tra lei e Stefano De Martino si è rotto qualcosa, di nuovo.

Nessuno dei protagonisti di questo gossip si è ancora sbilanciato sulle ragioni che hanno causato la loro ennesima crisi matrimoniale, ma le riviste scandalistiche e i classici bene informati sostengono che potrebbe essere stato un tradimento del napoletano a causare il tutto.

Ad alimentare questo rumor, ancora tutto da confermare, è una fotografia che la soubrette ha postato nelle scorse ore su Instagram.

Il gesto delle corna sul capo di Belen Rodriguez

Tra le tantissime Stories che l'argentina ha pubblicato oggi su Instagram, una in particolare ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip.

Tra uno scatto e l'altro di una campagna pubblicitaria di biancheria intima della quale è testimonial, Belen si è fatta un selfie al sole che sta facendo molto discutere. Nell'immagine in questione, infatti, si vede l'ombra della Rodriguez davanti ad un muro: sulla testa della donna, spuntano due dita che sembrano voler riproporre il gesto delle corna.

Il pensiero che hanno fatto la maggior parte di coloro che hanno visto questa foto, è che la presentatrice di Tu sì que vales ha voluto prendersi in giro su una chiacchiera che impazza da giorni sul suo conto, ovvero quella che la vorrebbe tradita un'altra volta.

Gelo totale tra Belen Rodriguez e il marito

Il gesto delle corna che Belen Rodriguez ha fatto in una recente IG Stories, non fa altro che alimentare le voci su un possibile tradimento di Stefano De Martino. Pochi giorni fa, per esempio, è stato un presunto amico del napoletano ad esporsi sui social network per confermare la mancanza di rispetto: "Sì, l'ha tradita e io so pure con chi". I genitori di Santiago, però, fino ad ora non si sono mai sbilanciati pubblicamente sulle vere motivazioni che li hanno portati ad allontanarsi ad un anno esatto dal loro attesissimo ritorno di fiamma: l'argentina si è limitata a togliere la fede nuziale e a mostrarsi sofferente sul web, il presentatore Rai si è trincerato dietro al più assoluto silenzio sulla sua vita privata.

Sono settimane, però, che i coniugi non si incontrerebbero: i bene informati sostengono che da quando è finita la quarantena (ovvero i primi di maggio), l'ex ballerino avrebbe lasciato la casa dove viveva con la moglie per farci ritorno soltanto sporadicamente per vedere il figlio. Tra Belen e Stefano, dunque, al momento è gelo totale: lei trascorre tutto il suo tempo o con i parenti o con l'amico stilista Mattia a Milano, lui è a Napoli per preparare la nuova edizione di Made in Sud (in onda su Rai 2 a partire dal 16 giugno prossimo).