Lunedì 8 giugno, su FoxLife (canale 114 di Sky), è andato in onda l'attesissimo finale della terza stagione di Station 19. La puntata, intitolata "Più forte di una bomba", è stata teatro di una scioccante scoperta che ha coinvolto la protagonista. Andy Herrera, dopo aver spasmodicamente cercato la verità sugli ultimi giorni di vita della madre, si è infatti recata a casa della zia dove ha appreso le numerose bugie raccontate dal padre. Negli ultimi minuti del sedicesimo episodio, il tenente ha infatti scoperto che la donna che l'ha messa al mondo gode ancora di ottima salute. Come se non bastasse la protagonista, evidentemente sconvolta dagli ultimi risvolti che hanno scosso le sue certezze ha "abbandonato" il marito Robert Sullivan proprio nel momento più difficile.

Krista Vernoff sulla relazione tra Andy e Robert: 'L'amore non sempre è sufficiente'

Sebbene la trama della confermatissima quarta stagione di Station 19 rimanga ancora un mistero, la showrunner della serie ha offerto una panoramica su ciò che accadrà quando il secondo spinoff di Grey's Anatomy tornerà in onda. Intercettata dai microfoni di DeadLine, Krista Vernoff ha rivelato che le conseguenze della scoperta di Andy Herrera non tarderanno a manifestarsi. La protagonista, pervasa dai dubbi, dovrà inoltre affrontare il marito Robert Sullivan, rimasto da solo in ospedale dopo aver subito un delicato intervento alla gamba. Il matrimonio lampo celebrato in gran segreto potrebbe dunque affrontare fin da subito una preoccupante crisi.

Ecco le parole della sceneggiatrice a tal proposito: "L’amore non sempre è sufficiente per sostenere una relazione e Andy sta affrontando molte cose così come lo sta facendo Sullivan. È sempre preoccupante quando qualcuno si tuffa in qualcosa con la quella rapidità e con tutti i traumi che hanno loro.

Ciò non significa che non si amino o che non ci sarà speranza per il loro matrimonio, ma penso che si tratterà di un percorso in salita".

Station 19 spoiler quarta stagione, Krista Vernoff confessa: 'Non stroncheremo il ricordo di Pruitt'

Se la vita sentimentale di Andy Herrera subirà una battuta d'arresto, anche la complessa storyline che riguarderà i genitori della protagonista rischierà di mettere a dura prova le certezze della donna.

Proprio intorno alla scoperta del finale ruoterà, infatti, l'attesissima quarta stagione di Station 19. In particolare, Krista Vernoff ha anticipato che le misteriose bugie di Pruitt Herrera rischieranno di destabilizzare il tenente. La figura dell'ex capitano della caserma 19, tuttavia, non pare verrà "macchiata" irrimediabilmente. Ecco, infatti, cosa ha dichiarato l'erede di Shonda Rhimes a tal proposito:"Pruitt è un eroe, ha avuto una vita complicata e ha fatto alcune scelte complicate. Credo che le sue decisioni abbiano avuto a che fare con i suoi limiti più di quanto non riguardassero l’idea di fare del male. Non credo che stroncheremo il ricordo di Pruitt".