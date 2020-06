Belen Rodriguez ha rilasciato la sua prima intervista al settimanale Chi dopo la crisi con Stefano De Martino. La pagina Instagram della rivista ha pubblicato un primo stralcio delle dichiarazioni della showgirl argentina. Quest'ultima ha puntualizzato innanzitutto che in amore cerca di non deludere mai nessuno e che si impegna affinché possa mantenere sempre la parola data. Infine ha dedicato ampio spazio a quello che ha definito il vero all'amore della sua vita, il figlio Santiago.

Belen Rodriguez: 'Non faccio promesse se non riesco a mantenerle'

Dopo la seconda presunta crisi con l'ex marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez si è raccontata al settimanale Chi.

In merito alla sua situazione sentimentale, la conduttrice sudamericana ha detto che se oggi sta vivendo questa situazione è per il suo innato "senso della giustizia". La showgirl, infatti, ha affermato che non le piace affatto sentirsi in una "vita non reale" e circondata da persone che "si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa".

Belen non ha mancato di parlare di se stessa, del suo modo di essere: "Sono piena di difetti - ha rivelato - ma mantengo la parola e non deludo mai nessuno". Quindi ha evidenziato che non ha più alcuna intenzione di dare importanza a chi non è capace di usare il cuore. Rodriguez ha ribadito che il grande amore della sua vita è soltanto uno, Santiago: "Lui ha un forte senso della giustizia, proprio come me".

Ha detto che non si considera di certo una mamma perfetta, ma ha comunque ricordato che ha sempre dedicato tutta se stessa al figlio, anche se non è una persona organizzata, che ama pianificare, ma preferisce affidarsi all'improvvisazione.

Lo sfogo di Belen Rodriguez su Instagram

Belen Rodriguez in queste ore ha pubblicato su Instagram una foto accompagnata da una lunga riflessione sull'amore.

Innanzitutto si è domandata se davvero chi nella vita dona tanto (a livello sentimentale) poi riceve altrettanto. Quindi ha chiesto ai suoi follower se credono nel proverbio: "Non fare mai all'altro quello che non vorresti ti facessero". Proseguendo nelle sue esternazioni, la conduttrice argentina ha sottolineato di essere una persona sempre pronta ad ascoltare spiegazioni, anche se però preferisce chi poi alle parole fa seguire i fatti.

La showgirl sudamericana ha quindi chiosato: "L'amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore".