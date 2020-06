Le vicende di Una vita continuano a tenere alta l'attenzione dei numerosi fan della soap opera di Canale 5. Stando alle anticipazioni in programma dal 29 giugno al 4 luglio su Canale 5, si evince che Acacias 38 sarà sconvolta da due lutti. Samuel Alday (Juan Gareda) ed Eduardo Torralba (Paco Mora), infatti, moriranno in circostanze drammatiche, mentre Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) capirà di avere ancora poco tempo da vivere.

Una vita, trame 29 giugno - 4 luglio: Eduardo e Samuel muoiono

Le trame della soap opera iberica, in onda da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio su Canale 5, svelano che Samuel chiederà a Felipe e Liberto un prestito, che gli sarà prontamente rifiutato.

Nel frattempo Ramon darà a Servante una lettera da far recapitare all'Alvarez Hermoso, mentre l'Alvarado sarà molto infelice per la partenza di Telmo. A tal proposito, Mateo sarà costretto a rimanere a casa con suo padre Eduardo. Ursula, a questo punto, prometterà alla sua padrona di fare il possibile per aiutarla. Poco dopo, il dispotico morirà per una presunta crisi respiratoria, mentre l'Alday approfitterà del suo funerale per introdursi nella latteria di Lolita e rubare i soldi destinati per una colletta. Il giovane messo alle strette deciderà di scappare insieme a Genoveva, se sulla strada non incontrassero il terribile Cristobal. Samuel riceverà due pallottole in pieno petto, salvando così la Salmeron.

Alla fine, il fratello di Diego morirà in ospedale in seguito alle ferite riportate tra le braccia della sua affascinante moglie.

Telmo scopre che Lucia sta morendo

Nelle puntate di Una vita in programma prossima settimana (29 giugno - 4 luglio), vedremo che la morte di Samuel farà ben presto il giro di tutta Acacias 38, mentre il commissario Mendez chiederà a Genoveva di testimoniare.

A tal proposito, i vicini si sentiranno in colpa per la morte dell'Alday, il quale riceverà una missiva in portineria. In seguito, la Salmeron vieterà ai condomini di partecipare ai funerali del marito. Intanto Ursula e Telmo scopriranno che Lucia è ormai vicina alla morte, mentre Ramon deciderà di non annullare la messa in ricordo di Celia e Trini.

Genoveva giura vendetta contro i vicini

Cinta si rifiuterà di esibirsi insieme alla madre Bellita nonostante i consigli di Hipolito. In questo frangente, Jose Miguel non crederà di essere all'altezza, tanto da lasciare che la moglie sia accompagnata dal chitarrista del locale. L'esibizione della Del Campo avrà molto successo, sebbene molti reclamano la presenza della Dama del Mistero. Nel frattempo Lucia, ormai sicura di non aver più tempo da vivere, metterà Mateo di fronte alla cruda realtà. L'Alvarado, infatti, svelerà al figlio che Telmo è il suo vero padre, che dovrà seguire alla sua dipartita. Infine Genoveva giurerà di vendicarsi dei vicini una volta tornata a casa sconvolta dagli ultimi eventi.