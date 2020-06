Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca che sta facendo registrare ottimi ascolti sulle reti Mediaset a poche settimane dal debutto in Italia. Secondo gli spoiler dell'appuntamento del 24 giugno si apprende che Aylin Yuksel (Sevcan Yaşar) crederà che Emre Divit (Birand Tunca) voglia sposarla, mentre Can si dimostrerà molto possessivo nei confronti di Sanem Aydin, entrata nelle simpatie di Enzo Fabbri.

DayDreamer, puntata 24 giugno: Aylin scopre che Emre ha acquistato un anello di fidanzamento

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, incentrate sulla puntata in programma mercoledì 24 giugno dopo l'appuntamento di 'Una Vita' svelano importanti novità nella serie tv ambientata ad Istanbul.

In particolare, Sanem accetterà di prendere parte alla campagna pubblicitaria a favore delle donne, organizzata da Metin (Tuan Tunalı), l'avvocato amico di Can (Can Yaman). Tra quest'ultimo e l'aspirante scrittrice si creerà subito una profonda complicità.

Ayssun, nel frattempo, scoprirà che Muzaffer e Ayhan hanno deciso di aprire un nuovo negozio nel quartiere, tanto da voler entrare in società con loro. Aylin, invece, apprenderà che Emre ha acquistato un anello di fidanzamento per lei, ma il gioiello è finitoper sbaglio nelle mani dell'Aydin. Per questo motivo, la Yuksel crederà che Divit stia per chiederle di diventare sua moglie.

Can geloso interrompe un ballo tra Fabbri e Sanem

La trama di DayDreamer in onda il 24 giugno sui teleschermi di Canale 5, racconta che Enzo deciderà di affidare la pubblicità della sua agenzia di cosmetica alla Fikri Harika, destando la rabbia di Emre, che continuerà a tramare alle spalle del fratello per rovinare la sua azienda pubblicitaria.

Successivamente Fabbri comincerà a fare delle esplicite avance a Sanem (Demet Ozdemir) dopo essere rimasto affascinato dalla sua bellezza e dal suo profumo. Il comportamento dell'uomo desterà la gelosia furibonda di Can. Il fotografo, infatti, porterà via l'Aydin quando la vedrà troppo avvinghiata all'imprenditore durante un ballo in occasione di una festa in riva al mare.

Deren e Ceycey, a questo punto, correranno ai ripari per evitare che l'imprenditore annulli il contratto.

Frattanto, Muzaffer (Mehmet Cihan Ercan) spingerà Ayssun a restituire il negozio di alimentari a Nihat e Mevkibe (Özlem Tokaslan) dopo essere riusciti ad estinguere il debito grazie all'aiuto della figlia.

Purtroppo la richiesta dell'uomo non otterrà il risultato sperato. Infine, l'aspirante scrittrice e Divit si avvicineranno moltissimo in un casolare abbandonato in mezzo al bosco.