Chiara Ferragni e Baby K sono la strana coppia dell'estate 2020, in quanto hanno pubblicato un singolo insieme, dal titolo 'Non mi basta più'. L'imprenditrice digitale, attraverso le sue storie Instagram, si è dimostrata entusiasta per la sua nuova sfida professionale ed ha dichiarato che è sempre stato un suo sogno quello di cimentarsi come cantante.

Chiara Ferragni canta con Baby K il singolo: 'Non mi basta più'

Chiara Ferragni, nella giornata di giovedì 24 giugno, ha fatto un annuncio importante attraverso le sue storie Instagram, riguardo la sua nuova avventura in un campo che l'ha sempre affascinata, ossia la musica.

La moglie di Fedez è la guest star nel nuovo singolo di Baby K, uscito il 25 giugno, dal titolo: 'Non mi basta più'. Chiara ha spiegato come è nata la collaborazione con la cantante, raccontando che è iniziata grazie all'azienda di prodotti per capelli per la quale la Ferragni è testimonial da qualche anno. Nella campagna promozionale del brand di prodotti per la cura dei capelli, Baby K doveva cantare il brano che accompagnava la pubblicità, mentre Chiara doveva rappresentare, attraverso la sua immagine, il marchio ma, incontrando la cantante, le è stato proposto di prendere parte alla canzone ed è diventata così la guest star del pezzo.

La Ferragni è entusiasta per la sua nuova esperienza come cantante

Chiara Ferragni ha spiegato attraverso alcuni video, che è felice per questa sfida professionale, dicendo: ''Mi sento un po' parte di questa canzone''. La mamma di Leone ha raccontato che nel pezzo musicale lei dice quattro frasi, ma per lei è un grande onore e ha deciso di collaborare con Baby K perché ha sempre adorato fare la cantante, ma si è sempre ritenuta stonata.

Nel singolo 'Non mi basta più', a detta di Chiara, lei urla e, secondo lei, le parti della sua nuova canzone diventeranno dei meme pazzeschi. La Ferragni ha invitato i milioni di follower che la seguono ad ascoltare il singolo, cercando di trovare le frasi cantate da lei.

Chiara Ferragni vuole preparare la coreografia del singolo

Chiara Ferragni, oltre ad essere una delle influencer più seguite su Instagram, dove ha superato i venti milioni di follower, ha un grande seguito anche sul social Tik Tok. Da qualche mese, l'imprenditrice digitale insieme al marito Fedez, al piccolo Leone o agli amici, si dedica a condividere balletti su Tik Tok. Attraverso le sue storie, Chiara ha spiegato ai suoi fan che è intenzionata a creare una coreografia per il singolo cantato con Baby K. Non resta che attendere qualche giorno per vedere come avrà intenzione di ballare 'Non mi basta più' e, a giudicare dai numeri che fanno di solito i video della Ferragni, anche questa coreografia potrebbe diventare virale.