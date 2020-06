Le anticipazioni del 26 giugno di Daydreamer-Le ali del sogno riportano che Can e Sanem saranno costretti a fingere di essere fidanzati durante una cena organizzata da Fabbri, facoltoso cliente dell'agenzia pubblicitaria.

Ricordiamo che la soap turca va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 circa su Canale 5. La trama si sofferma su Can e Sanem e sull'amore che sboccia tra loro giorno dopo giorno. Ad ostacolare i loro sentimenti ci pensa Emre, fratello minore del fotografo, il quale vuole sabotare l'azienda di famiglia insieme ad Aylin e approfitta dell'ingenuità di Sanem per servirsi di lei nei suoi loschi piani.

Anticipazioni 26 giugno di Daydreamer

Nella dodicesima puntata Ceycey, per giustificare il gesto di Can che ha portato via repentinamente Sanem dalla festa organizzata da Fabbri, ha spiegato al manager che tra i due c'è del tenero e che il fotografo è stato preso da un raptus di gelosia. Dagli spoiler del 26 giugno di Daydreamer si apprende che l'imprenditore di profumi, dopo aver deciso di confermare la collaborazione con l'agenzia pubblicitaria di Divit, assegnando però la gestione della parte social alla ditta di Aylin, invita tutti i dipendenti ad un campo motivazionale.

Fabbri in questa circostanza nota l'anello al dito di Sanem e si convince ancora di più che sia la fidanzata di Can. E così dice ai due giovani che li attende la sera stessa a cena per festeggiare, ed entrambi sono costretti ad accettare.

Divit, resosi conto che Sanem continua a nascondere l'anello, le chiede dei chiarimenti sul suo presunto compagno e la ragazza, messa con le spalle al muro, dice di avere una relazione con Osman.

Intanto, il servizio fotografico di Can per la campagna di beneficenza è pronto e il fotografo ottiene anche un premio per l'impegno profuso.

Emre, però, chiede a Sanem di rubare gli scatti: il piano del fratello minore di Can è quello di girarli ad Aylin. Quest'ultima, a sua volta, comincia ad essere gelosa della ragazza, notando che trascorre sempre più tempo con Emre.

Can e Sanem si fingono fidanzati alla cena con Fabbri

Dopo aver accettato l'invito di Fabbri a cena, Can e Sanem si ritrovano allo stesso tavolo con un certo imbarazzo.

L'imprenditore di profumi chiede ai suoi ospiti di raccontargli come si sono conosciuti. I due giovani così dicono una serie di bugie, affermando che il loro primo incontro è stato molto romantico, anche se spesso le loro spiegazioni sono alquanto confuse. Ad esempio, affermano di essersi visti per la prima volta in un ristorante turco di Manti, mentre Parigi è stata la città che ha fatto scoccare la scintilla del loro amore.

Can, in particolare, spiega che erano entrambi in coda al cinema durante una giornata di pioggia, e che lui si è accorto della presenza di Sanem dal suo inconfondibile profumo.