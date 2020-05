Fedez e Chiara Ferragni sono spesso al centro dei Gossip e sono seguitissimi sui social. Da diverse settimane il rapper sta ricevendo like da Jennifer Aniston sotto ai suoi post su Instagram. Fedez ha scatenato una piccola gelosia da parte di Chiara e, ogni volta che vede il cuoricino dell'attrice, corre dalla moglie a vantarsi, proprio come accaduto nella giornata di martedì 26 maggio. Gli utenti di Twitter, sempre attenti alle vicende che riguardano i Ferragnez, hanno commentato divertiti la cosa.

Fedez gongola per i like dall'attrice e corre a dirlo a Chiara Ferragni

Fedez, già da qualche tempo, si è accorto che fra i cuoricini che riceve sotto ai suoi post, c'è molto spesso quello dell'attrice Aniston.

Il rapper si è dimostrato sempre entusiasta per gli apprezzamenti dell'attrice californiana informando la moglie e documentando la cosa attraverso storie Instagram che hanno suscitato l'ilarità del pubblico. Dopo l'ultimo like della star di Hollywood, il rapper ha aggiornato la Ferragni con un audio su Whats app: "Amore ti mando questo messaggio solo per dirti che Jennifer Aniston ha messo like al mio post." Già nelle settimane precedenti erano accaduti questi divertenti siparietti fra i Ferragnez.

Federico cerca di non nominare Jennifer Aniston

Fedez ha raccontato a Chiara Ferragni il suo piano per fare in modo di continuare a ricevere i cuoricini dalla Aniston: "Sai come finirà questa fantastica storia?

Che lei si accorgerà che io me la meno ogni volta con te perché lei mi mette i like e smetterà di mettermi i like. Motivo per il quale in questo momento non faccio il suo nome perché non parla italiano. Che genio." Il rapper ha inserito come didascalia per il video la frase: "Sono un piccolo genio".

L'imprenditrice digitale ha ascoltato il marito e ha dato cenni di approvazione al suo piano bizzarro. Gli utenti di Twitter si sono divertiti commentando l'accaduto, al punto da far andare in tendenza la vicenda legata all'attrice americana.

I commenti su Twitter sui cuoricini che Jennifer Aniston mette a Fedez

Fra le tendenze italiane di Twitter della giornata del 27 maggio c'è Jennifer Aniston e la vicenda che la lega a Fedez. Un utente ha scritto: "Ho poche certezze nella vita: ma il like di Jennifer Aniston sotto i post di Fedez è una di queste."

Ho poche certezze nella vita: ma il like di Jennifer Aniston sotto i post di Fedez è una di queste. — Maffie 🍩 (@ra00263495) May 26, 2020

Un altra persona ha scritto: "io che mi domando se jennifer aniston sia in tendenza solo perché mette like a fedez e poi scopro che è davvero per quello".

io che mi domando se jennifer aniston sia in tendenza solo perché mette like a fedez e poi scopro che è davvero per quello pic.twitter.com/Vcm8W3j8JZ — marti 🦁 (@cercounnome) May 26, 2020

Il triangolo Fedez, Chiara Ferragni e Aniston non sembra terminato e per vedere come andrà avanti la vicenda, bisognerà seguire il rapper milanese.