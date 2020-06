Le anticipazioni del 30 giugno di Daydreamer - Le ali del sogno riportano che Can sarà accusato di plagio a causa di Aylin. Nel frattempo, Sanem deciderà finalmente di dichiarare i suoi sentimenti a Can.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda tutti i giorni alle 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore divertente e romantica che sboccia tra Can (Can Yaman), proprietario di un'importante agenzia pubblicitaria, e Sanem (Demet Özdemir), sua dipendente. Tuttavia, a ostacolare i loro sentimenti ci pensa Emre (Birand Tunca), fratello minore del fotografo, il quale vuole sabotare l'azienda di famiglia insieme ad Aylin (Sevcan Yaşar), sua fidanzata, e approfitta dell'ingenuità di Sanem per servirsi di lei.

Anticipazioni puntate del 30 giugno di Daydreamer

Nella puntata che andrà in onda il 30 giugno, Aylin farà di tutto per rovinare ancora una volta la carriera di Can. La donna, infatti, ruberà dal cellulare di Emre, suo fidanzato, le foto che riguardano al campagna di beneficenza. Servendosi dell'aiuto di alcuni suoi amici, Aylin riuscirà ad accusare Can di plagio. Tutta l'agenzia è in subbuglio a causa della notizia e il giovane fotografo è preoccupato per la sua carriera. Infatti, Can viene indagato e rischia di essere cacciato dall'Associazione mondiale dei fotografi. Intanto, Emre arriva alla conclusione che Aylin gli ha rubato le foto e inizia a mettersi in guardia da lei. Sanem, dispiaciuta per la situazione di Can, decide di affrontare Emre dicendogli che non obbedirà più ai suoi ordini, a costo di perdere il lavoro.

Intanto l'accusa di plagio nei confronti del fotografo si diffonde presto in tutti i telegiornali, mandando su tutte le furie Can.

Sanem prova a dichiarare i suoi sentimenti a Can

Nelle scorse puntate abbiamo visto i due protagonisti, Can e Sanem, sempre più vicini. La giovane inizia a guardare il suo capo con occhi diversi, nonostante le voci che girino su di lui, e il proprietario dell'azienda, dal suo canto, era pronto a confessarle di essere l'Albatros.

Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 30 giugno, Can verrà a conoscenza della brutta notizia proprio nel momento in cui Sanem si trova a casa sua. Infatti, la giovane si era recata all'appartamento del fotografo per confessargli i sentimenti che prova per lui e mentre sono sul punto di parlare vengono interrotti dalla brutta notizia.

Sanem, quindi, non riuscirà a dichiarare i suoi sentimenti a Can pur avendo ammesso a sé stessa di provare qualcosa per lui grazie all'aiuto di Osman.

Intanto Can, nervoso e arrabbiato per la sua reputazione che sta andando a rotoli, si rifiuta di fare qualsiasi intervista.