Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda dal 27 settembre al 1 ottobre Serkan perderà la memoria e sarà convinto di essere ancora fidanzato con Selin. Eda soffrirà per la situazione ma sarà decisa a riconquistare il cuore di Bolat. Engin, nel frattempo, si convincerà che Piril aspetta un bambino, ma si tratterà di un malinteso che provocherà una serie di equivoci.

Anticipazioni al 1 ottobre: Eda diventa socia dell'Art Life

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate Aydan sarà preoccupata per suo figlio. La donna, però, sarà rassicurata dalle parole di Eda e le dirà che, una volta che la giovane e Serkan saranno sposati, lei la tratterà come una figlia e le donerà l'anello che appartiene alla loro famiglia.

A due mesi dall'incidente di Bolat, nessuno ha tracce dell'uomo. Yildiz, dal suo canto, sarà socia dell'Art Life e riuscirà a gestire lo studio di architettura con successo. La donna, inoltre, si farà aiutare da Deniz, suo caro amico, per capire dove si trova Serkan. Eda, infatti, la penserà diversamente dai suoi amici ed è convinta che Bolat sia vivo e che prima o poi tornerà a Istanbul.

Spoiler al 1 ottobre: Bolat perde la memoria

Serkan farà ritorno all'improvviso all'Art Life mano nella mano con Selin. La donna, infatti, si occuperà di spiegare a tutti quello che hanno trascorso: Bolat ha perso la memoria in seguito all'incidente, non ricorda minimamente chi sia Eda e pensa di essere ancora fidanzato con Selin.

Al suo ritorno, Serkan si troverà di fronte un mix di emozioni da parte dei suoi amici: alcuni sono stupiti, altri felici e altri ancora increduli. Eda, dal suo canto, starà molto male per quanto accaduto, ma non intende arrendersi. La giovane, infatti, sarà decisa a riconquistare Bolat e a fargli rinascere l'amore che l'uomo provava nei suoi confronti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Puntate fino al 1 ottobre: Engin pensa che Piril sia incinta

Aydan sarà sorpresa di fronte alla scena del ritorno di suo figlio e correrà ad abbracciarlo. A quel punto, Serkan sarà sorpreso nel vedere sua madre che esce di casa. La donna, inoltre, si impegnerà a farlo visitare da un buon medico e organizzerà una festa per celebrare il suo ritorno.

Engin, nel frattempo, si convincerà che Piril aspetti un bambino dopo aver ascoltato una sua conversazione telefonica. In realtà, la donna farà riferimento a una gatta e sarà intenzionata ad adottarne un cucciolo. In seguito al malinteso, però, si susseguiranno una serie di equivoci. Ayfer e Deniz, nel frattempo, scoprono del ritorno di Serkan e del fatto che l'uomo non si ricorda di Eda. Erdem e Leyla, infine, si impegneranno affinché Bolat recuperi la sua memoria.