Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda dal 4 all'8 ottobre, Serkan farà una proposta di matrimonio a Selin. I due, inoltre, si recheranno in vacanza nello stesso luogo in cui ci saranno anche Eda, Deniz, Ceren e Ferit. In quell'occasione, Yildiz e Bolat avranno un incontro ravvicinato, mentre Engin tenterà di convincere Piril ad avere un bambino.

Anticipazioni fino all'8 ottobre: Bolat vuole sposare Selin

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate Eda sarà molto triste per la situazione che si è creata con Serkan: l'uomo non ricorda minimamente della loro storia d'amore.

Il dottor Niyazy, neurologo che si occupa dello stato di salute di Bolat, non escluderà la possibilità che l'uomo riprenderà la memoria se questa viene stimolata da Yildiz. I dipendenti dell'Art Life, nel frattempo, si riuniranno per festeggiare il ritorno di Serkan. A quel punto, Eda tenterà una strategia per risvegliare la memoria di Bolat: vuole baciarlo. L'idea di Yildiz, però, verrà subito messa a tacere quando Serkan chiederà la mano di Selin davanti a tutti. A quel punto, Eda si convincerà che la soluzione migliore sia quella di dimenticarlo.

Trama fino all'8 ottobre: Eda e Serkan litigano

Il ritorno di Selin creerà problemi anche per Ferit, mentre Ayfer e Alexander tenteranno di nascondere la loro storia per non ferire Eda.

Engin e Piril, nel frattempo, chiariranno il malinteso circa una possibile gravidanza della donna e non escluderanno la possibilità di avere un figlio. Dal momento che Serkan sembra aver dimenticato completamente Eda, Selin attuerà un piano: farà rimuovere da casa dell'uomo tutto ciò che riguarda Yildiz. Questo farà arrabbiare la giovane che scoppierà in un pianto e si addormenterà sul letto di Serkan.

Quando l'uomo rientrerà in casa, avrà un forte litigio con lei.

Puntate fino all'8 ottobre: Ceren e Ferit si lasciano

Engin, dal suo canto, tenterà la strategia dello spirito di contraddizione pur di avere un figlio: fingerà con Piril di non essere intenzionato ad avere un bambino. Deniz, nel frattempo, proporrà a Eda, Ceren e Ferit di andare in vacanza per qualche giorno, affinché Yildiz possa distrarsi dalla presenza di Serkan.

In realtà, anche Selin e Bolat si recheranno nello stesso luogo a causa di Aydan. In quell'occasione, ci sarà un incontro ravvicinato tra Eda e Serkan. Ayfer, nel frattempo, uscirà con Alexander, ma andrà via poiché lui sarà continuamente distratto dalla chat con Aydan. Ceren e Ferit, intanto, litigheranno poiché lei si renderà conto di amare ancora Deniz e sospetta che lo stesso accada all'uomo con Selin. I due decideranno quindi di interrompere la loro relazione.