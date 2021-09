Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda dal 13 al 17 settembre Aydan e Ayfer saranno incuriosite dallo chef Alexander. Eda, nel frattempo, sarà costretta a lasciare Serkan a causa di sua nonna. La giovane, però, non vorrà arrendersi e proverà a recuperare i documenti che infangano il suo amato. Nel frattempo, Semiha farà credere a sua nipote che Bolat e Balca avranno un appuntamento romantico.

Spoiler al 17 settembre: Aydan e Ayfer sono affascinate dallo chef Alexander

Stando alle anticipazioni, durante la festa dell'ultimo dell'anno Aydan e Ayfer saranno affascinate dallo chef Alexander. Balca, nel frattempo, fingerà che a casa sua ci sia un ladro e chiederà a Serkan di raggiungerla.

Una volta raggiunta la festa, Bolat non avrà il tempo di spiegare la situazione a Eda poiché verrà portato via dalla polizia. Le accuse contro di lui sono false e cadranno solo nel momento in cui Yildiz chiuderà ogni rapporto con lui, cedendo quindi al ricatto di Semiha.

Anticipazioni al 17 settembre: Balca tenta di fare colpo su Serkan

Trovandosi a casa Bolat, Balca tenterà di fare colpo su Serkan, ma non otterrà alcun risultato. L'uomo, infatti, rifiuterà di fare colazione con lei per incontrare Eda. Bolat, però, non troverà Yildiz ad aspettarlo ma Ayfer, la quale gli intimerà di allontanarsi da sua nipote. Lo chef Alexander, nel frattempo, inviterà a cena sia Ayfer che Aydan, mentre Semiha manterrà la promessa di aiutare Serkan.

Eda, dal suo canto, dovrà chiudere i rapporti con il suo amato, ma per lei non sarà facile. Bolat, nel frattempo, scoprirà che suo padre è stato arrestato per possesso di denaro falso e si convincerà che anche suo padre è stato incastrato. Semiha, intanto, convincerà Eda a lasciare Serkan, ammettendole velatamente di essere coinvolta nell'arresto dell'uomo.

Trama al 17/09: Semiha cospira contro Serkan

Il signor Melih, dal suo canto, sarà felice del progetto per la sua nuova casa e inviterà a casa sua Eda, Serkan e Semiha. In quell'occasione, la giovane sarà costretta a lasciare Bolat. Ayfer e Aydan, dal loro canto, andranno alla cena con chef Alexander e solo in quel momento ognuna si renderà conto che l'invito è stato esteso anche all'altra.

Nonostante sia stata costretta a lasciare il suo amato, Eda non si arrenderà e proverà a riallacciare i rapporti con sua nonna per tenerla sotto controllo. La giovane, infatti, scoprirà che Semiha è in possesso di alcuni documenti per infangare il nome di Serkan ma, quando proverà a recuperarli, verrà colta in flagrante da Tahir. La nonna di Eda, a quel punto, porterà a cena sua nipote, facendole credere che Balca e Bolat hanno un appuntamento.