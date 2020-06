DayDreamer - Le ali del sogno debutterà oggi 10 giugno su Canale 5: se durante la prima puntata i telespettatori della soap turca inizieranno a conoscere i protagonisti, in quella di giovedì 11 giugno si comincerà ad entrare nel vivo della storia. Can Yaman, che interpreterà il ruolo del protagonista maschile, Can Devit, infatti, entrerà a conoscenza di una scelta di suo padre che lo porterà al comando dell'agenzia pubblicitaria di famiglia, con l'aiuto di suo fratello Emre. Ma la presenza di Sanem sconvolgerà entrambi i giovani: nel corso delle puntate la ragazza costringerà i due a rivedere perfino il loro rapporto.

Il party per i 40 anni dell'azienda di Can e Emre

Nella prima puntata della soap turca i telespettatori hanno conosciuto la protagonista, Sanem Aydin. La giovane è una ragazza sognatrice che vorrebbe fare la scrittrice ma che per arrotondare inizia la lavorare nell'azienda Devit dove incontra Can, un fotografo giramondo che dovrà occuparsi proprio dell'attività di famiglia. La seconda puntata di DayDreamer - Le ali del sogno, invece, si incentrerà sulla festa per festeggiare i 40 anni dell'agenzia pubblicitaria. Aziz Devit, infatti, chiamerà i suoi figli per annunciare che andrà in pensione e che saranno loro a doversi prendere cura dell'azienda. A questo punto, i due fratelli organizzeranno un party proprio per festeggiare i tanti anni in cui l'attività di famiglia è diventata leader nel settore della pubblicità e delle pubbliche relazioni.

Durante la festa, però, non tutto andrà bene come previsto. Infatti, si presenterà Metin, che è l'avvocato di Aziz. Quest'ultimo informerà Emre e Can circa la vera motivazione per cui il loro papà ha deciso di lasciare l'azienda nelle loro mani per poter fare una crociera. Ma le sue notizie non saranno per nulla positive.

Can prende in mano le redini dell'azienda

Questa scoperta, che i telespettatori potranno apprendere durante la punta di giovedì 11 giugno, non lascerà indifferente Can. L'affascinante fotografo, a questo punto, deciderà di prendere in mano la situazione per evitare che in futuro altri elementi di disturbo, quale è stato Metin durante la festa, possano turbare la tranquillità dell'azienda.

L'intervento di Can sarà decisivo e da qui in poi di puntata in puntata non mancheranno i colpi di scena. Frattanto, Sanem sarà sempre più presente nella vita del fotografo e di Emre. Insomma, ci sono tutti gli elementi per appassionare i telespettatori e fare compagnia durante i caldi mesi estivi. Il personaggio interpretato da Can possiede tutte le caratteristiche giuste per intrigare il pubblico femminile, così come è accaduto un anno fa con Bitter Sweet -Ingredienti d'amore. Adesso, non resta che attendere la messa in onda delle prime puntate per iniziare a conoscere le dinamiche di DayDreamer - Le ali del sogno.