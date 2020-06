Acacias 38 nei prossimi episodi vedrà come protagonisti assoluti Felipe Alvarez Hermoso e Lucia Alvarado. Le trame inerenti alle puntate in onda dal 15 al 19 giugno rivelano che l'avvocato ricadrà nelle vecchie abitudini e tornerà nel quartiere in compagnia di due prostitute generando un grande scandalo. Nel frattempo, Lucia in seguito ad una discussione violenta con Eduardo finirà in ospedale e scoprirà di avere una malattia incurabile, mentre i Dominguez dovranno affrontare un crack finanziario. Infine, don Ramon preoccupato per Felipe parlerà con Liberto per cercare un modo di aiutarlo.

Acacias 38, spoiler 15-19 giugno: Felipe dà scandalo nel quartiere

Gli spoiler Una Vita dal 15 al 19 giugno ci dicono che José per cercare di risolvere i problemi economici derivati dall'incendio del teatro in Argentina, penserà bene di vendere le olive di Cabrahigo con nome di sua moglie Bellita. La donna, però, non sarà affatto d'accordo con lui ed il progetto naufragherà prima ancora di vedere la luce. Nel frattempo, Eduardo scoprirà che Lucia e Telmo si sono visti di nascosto, per questo motivo affronterà la donna con una tale violenza da procurarle un malore. La Alvarado verrà ricoverata in ospedale dove scoprirà di essere afflitta da una grave malattia ai polmoni. Poco dopo, Felipe che nell'ultimo periodo sembrava essersi finalmente ripreso, ricadrà nelle vecchie abitudini conducendo Una vita dissoluta e tornerà ad Acacias ubriaco ed in compagnia di ben due prostitute generando così un grande scandalo.

Acacias 38: Lucia nasconde a tutti la sua malattia

Le trame di Acacias 38 relative agli episodi in onda dal 15 al 19 giugno rivelano che Lucia dopo aver appreso di essere gravemente malata e di non avere più molto tempo da vivere, deciderà di non dire nulla a nessuno e si preoccuperà soltanto di mettere a posto le cose per Telmo e Mateo.

I suoi piani, però, non andranno in porto, in quanto una volta dimessa dal nosocomio, la ragazza verrà chiusa in casa dal dispotico marito, il quale le proibirà di uscire senza di lui. Nel frattempo, Felipe dopo aver dato scandalo si rinchiuderà in casa ed eviterà di farsi vedere in giro. Don Ramon sarà davvero dispiaciuto nel vedere l'amico in quello stato ed inoltre si sentirà responsabile per tutto ciò che gli sta capitando.

Per tale motivo, l'uomo parlerà con Liberto per cercare insieme un modo per aiutare l'avvocato ad uscire dal tunnel in cui è entrato dopo che è morta Celia. Riuscirà il Palacios a fare in modo che l'ex amico ritrovi il senno e torni ad essere l'uomo distino e ragionevole che è sempre stato? Non ci resta che attendere i prossimi episodi e vedere come evolverà questa storyline.