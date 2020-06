Da quando sono tornati insieme ufficialmente, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono al centro del Gossip. L'influencer, però, nelle scorse ore si è sfogata su Instagram per l'eccessiva invadenza dei paparazzi. Dopo aver beccato alcuni fotografi nel giardino del vicino, la romana ha usato i social network per palesare tutto il suo malcontento nel non poter essere libera di fare quello che vuole dentro le mura della sua abitazione privata.

Lo sfogo di Giulia De Lellis contro i fotografi

Da quando ha partecipato a Uomini e donne, Giulia De Lellis è diventata uno dei personaggi più chiacchierati dal gossip nostrano: le vicissitudini amorose della giovane, infatti, hanno campeggiato sulle riviste scandalistiche negli ultimi anni.

Dopo essere stata al centro dell'attenzione per le relazioni con Irama e Iannone, da qualche mese l'influencer fa discutere i curiosi e gli addetti ai lavori per l'ennesimo ritorno di fiamma con Andrea Damante.

Da quando sono stati beccati sotto lo stesso tetto nel periodo di quarantena, i Damellis sono costantemente in copertina per gli sviluppi che ha la loro storia d'amore.

Sebbene si sia sempre mostrata disponibile e ben predisposta a farsi fotografare mentre è in compagnia del suo fidanzato del momento, nelle ultime ore la 24enne romana ha avuto uno sfogo su Instagram che in pochi si aspettavano.

L'invadenza dei paparazzi fa arrabbiare Giulia De Lellis

La notte scorsa, nelle Instagram stories della ragazza, è apparsa una foto un po' sfocata con protagoniste due persone con in mano una macchina fotografica.

"Non voglio fare polemica ma solo chiedervi una cosa. Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto da ridire. Quando però entrano in una proprietà privata (per l'ennesima volta e dopo l'ennesima causa) per scattare le loro foto, non ci sto", ha esordito l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nello sfogo che molti siti di gossip stanno riportando.

Dopo aver spiegato che alcuni paparazzi si sono introdotti nel giardino di proprietà di un suo vicino pur di fare delle foto a lei e ad Andrea Damante, Giulia ha aggiunto: "Non lo posso accettare".

Giulia De Lellis, inoltre, ha protestato per la totale mancanza di libertà che avrebbe anche tra le mura della sua abitazione: "Non posso nemmeno girare in mutande in casa mia, devo stare con l'ansia perenne.

Ma vi sembra giusto o corretto? In casa mia!".

Andrea Damante e Giulia De Lellis coppia dell'estate

La protesta che ha fatto Giulia De Lellis contro l'invadenza dei paparazzi, potrebbe non sortire alcun effetto. Non è la prima volta, infatti, che la giovane si sfoga su Instagram per i mezzi che utilizzano alcuni fotografi pur di realizzare qualche scoop sulla sua vita privata. Un anno fa, per esempio, la romana si mostrò parecchio risentita dopo aver avvistato dei paparazzi a ridosso della sua proprietà privata, la stessa dove stava trascorrendo qualche giorno di relax con l'ex Andrea Iannone.

Che a l'influencer piaccia o no, lei e Damante sono due dei personaggi famosi più in vista e chiacchierati di questo periodo, perciò i fotografi non smetteranno di certo di immortalare tutti i suoi spostamenti con il compagno nel corso dell'estate che è appena iniziata.

I Damellis, infatti, saranno sicuramente una delle coppie più paparazzate dei prossimi mesi, soprattutto a fronte delle ultime voci che li vorrebbero già pronti a fare il grande passo, quello del matrimonio.

Nell'attesa di ciò, i due hanno confermato di fare sul serio adottando un cagnolino che vive con loro da qualche giorno: il cucciolo Tommaso, infatti, è già diventato una star sui social network, tanto che ha una pagina Instagram seguita da migliaia di persone.