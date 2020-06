Gli spoiler della soap opera turca Daydreamer (Le ali del sogno), ambientata ad Istanbul in Turchia, riservano diverse curiosità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 giugno su Canale 5, alle ore 14:45, Emre Divit, interpretato dall'attore Birand Tunca, complotterà contro suo fratello Can (Can Yaman) per impadronirsi di un'importante pubblicità. Successivamente prenderanno il via i preparativi per il party dei 40 anni dell'azienda; durante la festa Sanem finirà improvvisamente in piscina, ma verrà aiutata da Can. Più tardi Sanem e Can partiranno per un viaggio verso Ağva Merkez.

La nuova telenovela dal titolo originale "Erkenci Kuş" è stata realizzata in Turchia ed è stata trasmessa dall'emittente televisiva turca Star TV dal 26 giugno 2018 al 6 agosto 2019, mentre in Italia va in onda dal 10 giugno su Canale 5.

Emre vuole rubare la pubblicità di Can

Nelle puntate di Daydreamer che verranno trasmesse dal 15 al 19 giugno, Emre Divit tramerà alle spalle di suo fratello Can, per appropriarsi di un'importante campagna pubblicitaria. L'uomo sarà aiutato da Sanem Aydin, però totalmente ignara delle vere intenzioni di Emre. Successivamente Aylin Yüksel e Emre continueranno a complottare contro Can e riusciranno a portargli via le foto della pubblicità riguardanti la compagnia aerea.

Poi i due presenteranno immediatamente il progetto, ma inaspettatamente la compagnia lo scarterà.

Sanem cade in piscina

Emre e Aylin saranno assai meravigliati del fatto che la compagnia aerea abbia scartato subito il progetto della campagna pubblicitaria e non riusciranno a comprenderne il motivo, poiché erano molto fiduciosi sul lavoro svolto da Can.

Più tardi, a casa dei fratelli Divit, si svolgerà la festa per i 40 anni dell'azienda; durante il party Sanem cadrà improvvisamente in piscina e verrà aiutata da Can. Successivamente Emre ricorderà a Sanem che dovrà aiutarlo a bloccare Can nella nuova produzione.

Sanem e Can partono

Nihat e Mevkibe Aydin avranno alcuni problemi economici a causa di un debito arretrato, così decideranno di mettere in vendita il loro negozio, ignari del fatto che Sanem abbia già saldato tutto.

Quest'ultima intanto partirà per un viaggio insieme a Can per raggiungere la cittadina di Ağva Merkez, vicino Istanbul. Più tardi Can dovrà convincere la modella Arzu a rispettare gli accordi presi con la sua agenzia pubblicitaria; nel frattempo Emre non vorrà per nessun motivo che Can e Arzu si incontrino, così chiederà aiuto a Sanem affinché possa evitare in qualche modo di far incontrare i due.