La nuova soap opera di origini turche Daydreamer - Le ali del sogno ha già conquistato i telespettatori italiani. Dagli spoiler tratti dalle puntate Turche si evince che il protagonista Can Divit si troverà nei guai per colpa di Aylin (Sevcan Yasar). Quest’ultima con l’aiuto di Emre (Birand Tunca) dell’ingenua Sanem Aydin (Demet Ozdemir) e di un esperto informatico, causerà un grosso problema di lavoro al primogenito di Aziz. In particolare Can dopo essere stato bersagliato dalla stampa, non farà più parte di una prestigiosa associazione di fotografi.

Daydreamer, trame turche: Sanem modella di una campagna pubblicitaria

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Sanem accetterà di prendere parte a una campagna pubblicitaria in favore delle donne come modella. Colui che dovrà fotografare l’aspirante scrittrice sarà proprio Can, su richiesta del legale Metin.

La situazione prenderà una brutta piega, quando Aylin verrà a conoscenza tramite Emre del nuovo progetto del primogenito di Aziz. Disposta a tutto per far fallire la Fikri Harika, la perfida rivale dei Divit esigerà di vedere le immagini della nuova pubblicità della società. Per tale motivo il figlio minore di Aziz si vedrà costretto a ordinare a Sanem di fargli avere le foto scattate da suo fratello, proprio quando quest’ultima comincerà a provare una forte attrazione per il suo datore di lavoro.

Nonostante ciò, la sorella di Leyla continuerà a eseguire gli ordini di Emre con la convinzione che voglia far salire le quotazioni dell’azienda.

Can accusato di plagio, la Aydin non vuole più lavorare per Emre

A questo punto dopo un’iniziale titubanza Sanem approfitterà di una riunione a cui parteciperanno i suoi colleghi, per mettere le mani nelle sopracitate fotografie e farle avere a Emre.

Aylin non avrà altra scelta oltre a quella di trovare una soluzione in fretta, quando apprenderà che gli scatti che ritraggono Sanem sono stati già sparsi in tutta Istanbul. La darklady per riuscire nel suo intento si servirà della complicità di un hacker, visto che farà pubblicare su un sito internet delle foto simili a quelle di Can, ma farà credere di averle scattate da circa un anno.

La perfida donna addirittura nelle sue fotografie includerà una campagna pubblicitaria simile a quella studiata dal primogenito di Aziz, causandogli dei grossi problemi. Dopo qualche ora infatti la stampa si scaglierà contro Can, che per colpa di Aylin verrà espulso da una famosa associazione di fotografi con l’accusa di plagio.

Dopo aver dato scandalo il noto fotografo non perderà tempo per interrogare tutti i suoi dipendenti e comincerà a sospettare di Sanem, poiché soltanto lei poteva accedere al suo ultimo progetto. Quest’ultima nel contempo non appena si accorgerà delle cattive intenzioni di Emre, gli dirà chiaramente di non voler più lavorare per lui. L’aspirante scrittrice sceglierà di non far avere al contabile della Fikri Harika ulteriori informazioni private per aver rinunciato a causa sua di dichiarare il suo amore a Can.