Le foto che Belen Rodriguez sta pubblicando su Instagram in questi giorni, sono state prese di mira da alcuni hater: mentre la showgirl si mostra in tutta la sua bellezza in vacanza, qualcuno le ha ricordato che la sua priorità dovrebbe essere quella di stare accanto al marito. A chi l'ha spronata a fare di più la moglie, però, l'argentina ha risposto per le rime con un commento che sta facendo il giro della rete.

Commenti al veleno sotto ai post di Belen Rodriguez

Da quando si è saputo che c'è una profonda crisi in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i più attenti non si lasciano sfuggire nulla di quello che fanno e dicono i due sui social network.

Se il presentatore Rai preferisce esporsi su Instagram soltanto con foto artistiche della natura o suoi video malinconici al tramonto, l'argentina sta documentando passo passo le vacanze che sta condividendo con la famiglia e l'amico Mattia.

Lo scorso fine settimana, ad esempio, la showgirl si è rilassata in un lussuoso albergo sul lago di Como e non ha perso l'occasione per farsi immortalare in costume da bagno in questa location da sogno.

Sotto allo scatto nel quale posa in bikini, però, la 35enne ha ricevuto sia apprezzamenti che qualche critica: qualcuno, in particolare, ci ha tenuto a ricordare alla conduttrice di Tu sì que vales che il suo posto dovrebbe essere accanto al marito.

La replica di Belen Rodriguez agli attacchi social

Un commento che ha colpito in modo particolare gli appassionati di Gossip, è quello che recita: "Vai a Napoli sulla barca e fai la moglie, invece di perdere tempo. Allora ha ragione lui. La famiglia è marito, moglie e figli qui da noi. Tu devi mantenere tutti e il marito passa in secondo piano".

Quest'utente che si esposto su Instagram, ovviamente faceva riferimento al periodo difficile che Belen e Stefano stanno vivendo da poco più di un mese per ragioni che ancora non sono chiare. C'è chi dice che la coppia sia in crisi a causa di un tradimento di lui, e chi sostiene che sia l'eccessiva invadenza di tutti i Rodriguez ad aver allontanato De Martino dal suo nucleo familiare.

L'argentina non ha potuto fare a meno di leggere le parole che un follower piuttosto arrabbiato le ha rivolto e, confermando il suo carattere deciso, gli ha risposto così: "Io sto iniziando ad avere paura".

Il fatto che in molti si stiano interessando alle sue vicende private, sembra turbare non poco la showgirl che dopo un lungo periodo è tornata prepotentemente al centro del gossip per i suoi amori tormentati.

I 'like' di Stefano alle foto di Belen Rodriguez

Mentre Belen Rodriguez deve far fronte ad aspre critiche, il marito Stefano sembra lanciare segnali distensivi sui social network. Come fanno notare alcuni siti di gossip in queste ore, infatti, l'ex ballerino ha ripreso ad apprezzare parte delle foto che la moglie pubblica sul suo account Instagram.

Ma, c'è un ma: a differenza di quello che accadeva fino a pochi mesi fa, De Martino non mette "like" a tutti i post dell'argentina ma soltanto a quelli in cui compare il figlio Santiago.

Il comportamento che sta assumendo il napoletano ultimamente, a tanti ricorda quello di quando lui e la showgirl erano separati: i "mi piace", infatti, anche allora venivano messi esclusivamente alle immagini che avevano per protagonista il piccolo di casa.

Stefano, inoltre, non sembra avere alcuna intenzione di dare spiegazioni sulla sua vita privata: ieri 14 giugno, ospite di Mara Venier a Domenica In, il ragazzo si è limitato a parlare del suo lavoro e dell'affetto che prova nei confronti della conduttrice, la quale non gli ha posto nessuna domanda sui tanti gossip che stanno circolando di recente.