Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e donne, noto anche come l'Alchimista, è stato protagonista di una discussione con un utente sui social che lo ha criticato per aver pubblicato uno scatto in cui si mostra felice e spensierato. Secondo l'utente il giovane non sarebbe stato realmente interessato a Giovanna Abate. In un recente post pubblicato su Instagram, Davide aveva ammesso di esserci rimasto male per non essere stato scelto da Giovanna. Tuttavia aveva augurato il meglio all'ex tronista e aveva affermato di non avere rimpianti e di non serbare rancore. Davide aveva affermato inoltre che avrebbe messo un punto al capitolo con Abate e sarebbe ripartito.

La critica all'ex corteggiatore

Davide Basolo ha pubblicato un suo scatto su Instagram in cui appare sereno e spensierato. Nella didascalia l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha utilizzato una strofa di un brano di Vasco Rossi: "T'immagini se fosse sempre domenica". In poco tempo il post di Davide Basolo ha ottenuto molti like e commenti positivi. Purtroppo però, come spesso accade, c'è anche l'altra faccia della medaglia. Un utente ha espresso una critica all'ex corteggiatore di Giovanna Abate: "Si vede come sei dispiaciuto di non essere stato la scelta". Poi ha aggiunto: "E si vede come non amavi farti vedere".

Di fronte a queste affermazioni, l'uomo ha deciso di replicare: "Scusa, hai ragione.

Da domani mi chiudo in casa".

Davide Basolo spiega la sua risposta piccata

L'Alchimista non ha utilizzato mezzi termini per rispondere alle critiche sul suo conto. In poco tempo sotto al commento della ragazza si è scatenato un dibattito tra le due fazioni: da una parte gli estimatori di Davide Basolo, dall'altra i sostenitori dell'utente.

Per mettere a tacere ogni tipo di polemica, Davide Basolo è intervenuto una seconda volta. L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha spiegato di accettare le critiche sul suo conto. In un secondo momento, però, ha precisato che è giusto andare avanti e accettare le scelte delle altre persone. In riferimento a Giovanna Abate, Davide ha tagliato corto: "Rispettare la sua scelta e non parlarne più".

Giovanna e Sammy si mostrano felici sui social

La conoscenza lontano dai riflettori tra Giovanna Abate e Sammy Hassan intanto prosegue a gonfie vele. La neo coppia uscita dal programma ideato e condotto da Maria De Filippi ha pubblicato su Instagram il primo bacio. I due sono sembrati felici di conoscersi fuori dal programma di Canale 5. Giovanna ha dichiarato: "Mi sono presa dei giorni per viverla". D'altro canto l'ex tronista di Uomini e donne ha fatto sapere ai fan: "Vi porto nel mio mondo".