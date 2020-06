Le vicende della seguitissima serie tv di origini iberiche Una vita, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10, continuano ad essere intriganti. Nei prossimi prossimi episodi dello sceneggiato nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra un personaggio femminile farà i conti con un dura realtà.

Nelle puntate in programmazione tra qualche settimana Agustina Saavedra (Pilar Barrera) dopo aver accusato diversi malori sconvolgerà Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). In particolare l’ex istruttrice verrà a conoscenza che la domestica di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) è gravemente malata ed è prossima alla morte.

Una Vita, spoiler: Ursula si prende cura della domestica di Felipe

Negli episodi di Una Vita trasmessi sull’emittente televisiva la 1 TVE lo scorso anno e che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Agustina si preoccuperà per la sua salute quando inizierà a sentirsi sempre più stanca. In un primo momento quest'ultima prenderà la situazione con leggerezza dato che si convincerà di essere debole a causa dell’età avanzata. Gli spoiler spagnoli dicono che Ursula, dopo essersi accorta degli strani malesseri della domestica, le sarà riconoscente per averla fatta assumere da Felicia Pasamar al ristorante Nuovo Secolo XX in seguito alla partenza di Telmo e Mateo. Quando quest’ultimo e l’ex parroco non si troveranno più ad Acacias 38, la Dicenta si legherà sempre più ad Agustina.

Ursula comincerà ad essere premurosa nei confronti della serva visto che le dirà di poter contare sul suo aiuto quando la vedrà sempre più affaticata. A questo punto l’ex istruttrice chiederà alla sua datrice di lavoro di poter percepire in anticipo lo stipendio per consentire all’inserviente dell’Alvarez Hermoso di farsi visitare da un costoso specialista per comprendere la natura del suo malessere.

La Dicenta riceve il suo stipendio in anticipo, Agustina apprende di essere malata

Non appena Felicia acconsentirà alla richiesta della sua dipendente, Agustina effettuerà il controllo ed attenderà con ansia la diagnosi. Successivamente quest’ultima spiazzerà Ursula facendole sapere di aver appreso dal dottor Maduro di avere poco tempo da vivere a causa di una malattia incurabile.

Con il trascorrere dei giorni il suo stato di salute peggiorerà ulteriormente ma Agustina sceglierà di non far sapere alle altre colleghe di essere ad un passo dalla morte. Per tale motivo la donna chiederà alla vedova di Jaime Alday di mantenere discrezione sull’amara verità e di far credere alle cameriere che i suoi preoccupanti sintomi sono dovuti all’eccessiva stanchezza.