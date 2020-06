Appassionerà ancora per molto la Serie TV turca DayDreamer - le ali del sogno. Dalle anticipazioni relative a ciò che succederà negli episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente, si evince che i due protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) saranno distanti per un anno intero dopo aver avuto una pesante discussione. Il fotografo lascerà Istanbul non appena la sua amata gli punterà il dito contro, precisamene perché gli dirà di aver bruciato il romanzo che aveva scritto per un importante editore americano.

Fortunatamente a far riappacificare Can e la scrittrice ci penserà il signor Aziz, visto che i due si riavvicineranno per merito dell'uomo.

DayDreamer, trame turche: Sanem sente la mancanza del fratello di Emre

Nelle puntate della soap opera che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Can e Sanem saranno ai ferri corti. Il fotografo deciderà di partire, non appena la sua amata lo accuserà di aver bruciato il libro scritto per un editore americano. Il primogenito di Aziz sarà così amareggiato al tal punto che si allontanerà da Istanbul per un anno, nonostante saprà che il vero responsabile sia Yiğit. A seguito della trasferta di Can, la sorella di Leyla realizzerà finalmente il suo sogno di diventare scrittrice poiché pubblicherà il suo primo lavoro in diverse lingue come tanto desiderava.

Sanem pur avendo ottenuto un grande successo che la renderà famosa non sarà serena, perché sentirà sempre di più la mancanza del primogenito di Aziz.

Da una parte però Aydin comincerà a chiedersi se sia giusto continuare a soffrire per una persona che oltre a bruciare il suo libro e a picchiare Yiğit, abbia smesso di cercala.

Yiğit ancora interessato alla scrittrice, Aydin e Can fanno pace grazie ad Aziz

Gli spoiler rivelano che successivamente si assisterà al ritorno di Can, che rivedrà il padre con la complicità della zia Remide.

Il ribelle fotografo rimetterà piede in Turchia per riparare una barca danneggiata, e Sanem non riuscirà a capire per quale motivo non sia tornato per lei.

A questo punto Yiğit dimostrerà di essere ancora interessato ad Aydin, quando apprenderà che è diventata autrice dell’anno di un’associazione di esperti visto che deciderà di rimanere da solo con la giovane.

A mettere il bastone tra le ruote al malvagio uomo sarà Aziz, che con l’aiuto del suo staff fingerà di aver avuto un malore in presenza del primogenito. In particolare il signor Divit vorrà consentire a Can di passare del tempo in compagnia di Sanem al posto di Yiğit: sarà proprio questo spiacevole escamotage a far tornare il sereno tra i due innamorati.