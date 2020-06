Sono sempre più movimentate le trame della soap opera di origini iberiche Una vita. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, raccontano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) si vendicherà dopo la morte del marito Samuel Alday (Juan Gareda). La vedova di quest’ultimo per farla pagare a tutti gli abitanti si servirà della complicità di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

Per iniziare Genoveva prenderà di mira Agustina (Pilar Barrera), visto che per sbarazzarsi della scomoda domestica le farà ricevere una falsa diagnosi sulla sua salute con l’aiuto dell’ex istruttrice.

Il piano della moglie del defunto Jaime Alday funzionerà alla perfezione, dato che Agustina verrà ricoverata d’urgenza in ospedale dopo aver cercato di togliersi la vita.

Una vita spoiler: Agustina tenta il suicidio

Nelle prossime puntate italiane l’alleanza stretta tra Genoveva e Ursula a seguito del decesso di Samuel Alday, non porterà a nulla di buono. Gli spoiler spagnoli rivelano che la Dicenta farà credere ad Agustina di essere a un passo dalla morte, per colpa di una malattia incurabile. La domestica di Felipe non appena l'ex istruttrice si preoccuperà parecchio per lei, si farà condizionare a tal punto di commettere una follia. L’inserviente per non fare pietà alle altre domestiche tenterà di porre fine alla propria esistenza, gettandosi da una finestra della soffitta.

Fortunatamente Agustina dopo essere caduta in un carro pieno di paglia si salverà lo stesso, pur avendo riportato delle gravi ferite. Felipe si allarmerà molto per le condizioni di salute della sua serva, soprattutto perché paragonerà l’incidente a quello della sua compianta moglie Celia.

Nel contempo Ursula continuerà a portare avanti la sua messinscena, visto che si fingerà amica di Agustina rimanendo al suo capezzale.

La situazione prenderà una brutta piega quando l’ex istruttrice dovrà far sapere ad Alvarez Hermoso che la sua cameriera ha poco tempo da vivere, per non fargli apprendere la scioccante notizia da Fabiana. Non appena Agustina si sottoporrà a un’operazione per non avere un braccio amputato, l’avvocato chiederà al medico di fare delle analisi ad Agustina con l’obiettivo di capire per quale motivo ha tentato il suicidio.

La domestica di Felipe non è malata, Ursula decisa a lavorare per Genoveva

Nell'istante in cui Felipe verrà a conoscenza che in realtà la sua domestica non è malata, inizierà a sospettare che la donna sia stata vittima di un inganno. Nonostante ciò l’avvocato non avrà per niente il presentimento che nell’intricata questione ci sia lo zampino di Ursula, poiché la stessa gli consentirà di contattare il dottor Maduro. Quest’ultimo ovviamente porterà avanti la menzogna dell’ex istruttrice, per essere stato corrotto con del denaro da Genoveva. Nel frattempo Agustina quando riaprirà gli occhi e apprenderà nuovamente di avere i giorni di vita contati, ringrazierà Ursula per esserle stata accanto in questi momenti difficili.

Intanto Salmeron sarà sempre più decisa a punire la domestica di Felipe, perché la considererà la colpevole della morte di Samuel per essersi rifiutata di farlo alloggiare con lei nella sua abitazione prima che venisse ucciso da Cristobal Cabrera. Per finire la Dicenta non avrà altra scelta oltre a quella di far sentire la sua vicinanza ad Agustina con l’intento di metterla fuori gioco una volta per tutte, precisamente per diventare la nuova domestica di Genoveva.