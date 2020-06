Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la nota commedia romantica DayDreamer - le ali del sogno dal lunedì al venerdì, e con protagonista l’amatissimo attore turco Can Yaman già conosciuto dal pubblico italiano. Dalle anticipazioni della puntata che verrà trasmessa il 2 luglio 2020 si evince che Can Divit a causa della falsa accusa di plagio costruita da Aylin (Sevcan Yasar) affronterà delle gravi conseguenze. Il futuro lavorativo del primogenito di Aziz rischierà di essere compromesso seriamente, poiché la commissione disciplinare di fotografi di cui fa parte avrà intenzione di punirlo.

A dare la spiacevole notizia al fratello di Emre sarà Sanem Aydin (Demet Özdemir), dopo aver fatto di tutto per rintracciarlo.

Per la precisione non appena troverà il suo datore di lavoro, l’aspirante scrittrice gli comunicherà di doversi presentare nell’associazione mondiale dei fotografi l’indomani per discolparsi dalle accuse.

DayDreamer, trama del 2 luglio: nessuna traccia di Can

Nel corso del diciassettesimo episodio della Serie TV conosciuta in Turchia con il titolo di Erkenci Kuş e in programmazione giovedì 2 luglio 2020 dalle ore 2 e 45 del pomeriggio, Can attraverserà dei momenti difficili per colpa della rivale Aylin. Gli spoiler dicono che il fotografo sarà ancora furioso, per il fatto che sia stato trovato un sito web con uno stile identico al suo.

A questo punto Sanem si metterà alla disperata ricerca del suo datore di lavoro, che farà perdere le sue tracce dopo essere stato accusato di plagio per aver copiato una campagna pubblicitaria creata per l’azienda cosmetica di Enzo Fabbri.

Sarà quindi la perfida Aylin a far in modo che le nuove foto del fratello di Emre siano frutto del suo lavoro, con l’aiuto di un esperto informatico.

Ayhan svolge delle indagini, Sanem conforta il primogenito di Aziz

Mentre Can finirà su tutte le testate giornalistiche, Sanem dispiaciuta per quanto accaduto e assalita dai sensi di colpa avrà una grossa responsabilità.

In particolare la giovane dovrà dare una bruttissima notizia al primogenito di Aziz, ovvero quella di essere stato sospeso dall’associazione mondiale di fotografi.

Dopo aver ordinato alla sua amica Ayhan di scoprire l’identità dell’hacker che ha messo nei guai Can, l’aspirante scrittrice riuscirà finalmente a trovare il fotografo.

Quest’ultimo e Aydin, non potendo tornare a casa, trascorreranno la notte nel bosco: grazie a questo escamotage la giovane riuscirà a confortare il proprio datore di lavoro. Nel contempo gli altri fotografi non sapendo che il loro socio Can sia stato messo in cattiva luce, saranno sempre più decisi a prendere dei seri provvedimenti.