Le anticipazioni turche della soap Daydreamer-Le ali del sogno segnalano che cominceranno ad emergere, tra un equivoco e l'altro, i sentimenti che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) provano l'uno per l'altra. La ragazza, quando si renderà conto che Emre (Birand Tunca) si è servito di lei per provare a mandare in rovina la Fikri Harika, in preda ai sensi di colpa si allontanerà dal suo datore di lavoro.

L'aspirante scrittrice deciderà anche di non lavorare più presso l'agenzia pubblicitaria, e quando lo comunicherà a Can, questi cercherà in tutti i modi di convincerla a cambiare idea.

Daydreamer, trame turche: Can scopre che Sanem è single

Le anticipazioni delle puntate di Daydreamer-Le ali del sogno che andranno in onda prossimamente in Italia evidenziano che ci saranno dei cambiamenti in arrivo per Sanem. Tutto comincerà quando Aylin accuserà Can di aver copiato una pubblicità. Aydin, a questo punto, capirà che l'imprenditrice ha ottenuto con l'inganno (e con il suo aiuto inconsapevole) le foto per incastrare Divit con la complicità di Emre. La giovane quindi, visibilmente adirata, dirà al fratello minore di Can che non asseconderà più le sue richieste. La sorella di Leyla però non si accorgerà che Emre e Aylin hanno una relazione segreta.

Sanem, sentendosi in colpa nei confronti di Can, rinuncerà a confessargli di provare dei sentimenti per lui.

Dunque non seguirà il consiglio di Osman (l'amico che si è finto il suo fidanzato) il quale le aveva detto che avrebbe dovuto essere sincera con il fotografo. Can ascolterà casualmente una conversazione tra Sanem e Ceycey, e scoprirà che la sua dipendente ha messo fine alla relazione con Osman perché ormai lo considerava come un amico fraterno.

Il figlio maggiore di Aziz, a questo punto, non esiterà nell'avvicinarsi a Sanem, soprattutto dopo aver sentito che la ragazza ha confidato a Ceycey di essersi innamorata di Albatros, l'uomo che ha baciato al buio durante il party per il 40° anniversario della Fikri Harika.

Can chiede a Sanem di tornare nella sua agenzia, Emre lascia Aylin

Can, certo ormai di aver fatto breccia nel cuore di Sanem, farà il possibile per avvicinarsi a lei che, però, continuerà a respingerlo. Aydin non accetterà la corte di Divit perché convinta che sia ancora fidanzato con Polen e soprattutto perché si sentirà in colpa per aver tramato alle sue spalle a causa di Emre.

Il fotografo comunque non si arrenderà e, pur di tenerla accanto a sé, darà a Sanem l'autorizzazione a presenziare ada alcune riunioni della direzione creativa dell'azienda per nuovi progetti pubblicitari. Durante un meeting organizzato a casa sua, Can dirà a Sanem che non è più fidanzato. La ragazza però non si smuoverà e ribadirà di essere innamorata di Osman.

Il giorno seguente Aydin non si presenterà alla Fikri Harika e telefonerà a Can per dirgli che ha lasciato il lavoro presso la sua agenzia e che tornerà al negozio dei suoi genitori. Divit, disposto a tutto pur di non perdere la donna che ama, si recherà all'esercizio commerciale e cercherà di convincere Sanem a riprendere il suo posto in azienda. Infine Emre, pentitosi di aver sabotato i piani del fratello, lascerà Aylin.