Dopo aver preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini con la collaborazione di Pupo e Wanda Nara, la coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è di nuovo al centro dell'attenzione mediatica. Questo, per alcune dichiarazioni che avrebbe rilasciato l'ex gieffina in un'intervista concessa al format radiofonico Turchesando. In cui - secondo Gossip e Tv - avrebbe riportato di essere stata invitata da Maria De Filippi a prendere parte insieme al suo attuale compagno, Paolo, al cast della nuova edizione di Temptation Island Vip in arrivo.

Un particolare, quest'ultimo, che è però stato smentito dallo staff di Temptation island su Instagram nelle ultime ore.

E, da suo canto, la Incorvaia ha fatto eco alla smentita in questione, chiarendo - tra le sue Instagram stories - di non essere stata contattata dalla redazione del docu-reality sui tradimenti.

'Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro mai contattati': la verità di Temptation island

Attraverso un post condiviso con il web su Instagram, il profilo ufficiale di Temptation island ha risposto indirettamente al chiacchierato rifiuto di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro - che avrebbe riportato quest'ultima mentre era in onda a Turchesando - a partecipare all'edizione 2020 del noto spin-off di Temptation island dedicato ai vip. In un messaggio scritto su uno sfondo grigio per i telespettatori di Temptation island, si leggono le parole della smentita giunta da parte della produzione del format, a margine del presunto "no" della coppia di ex gieffini.

E il post in questione ha suscitato le reazioni più disparate tra gli utenti.

Le parole della produzione

"Continuiamo a leggere svariati nomi di personaggi che dicono di aver ricevuto l'invito a partecipare a Temptation island - si legge nel messaggio di smentita riportato dallo staff di Temptation island su Instagram - Ma, ad oggi, i nomi che dichiarano di aver rifiutato sono sempre non veri.

Tra i tanti, mai invitati, risultano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro".

A margine della smentita, sono giunti in rete molteplici commenti da parte degli utenti. Tra cui, emerge quello allusivo alla coppia di conoscenti di Uomini e donne in lizza per partecipare a Temptation island vip, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: "Per me è più penoso invitare "la nonna e il nipote".

Oltre a quest'ultimo, si leggono poi altri commenti ancora, destinati proprio a Clizia e Paolo: "Quei due hanno scocciato".

La blogger risponde alla smentita di Temptation island

Riattivatasi tra le Instagram stories, Clizia Incorvaia ha voluto chiarire agli utenti di non essere mai stata contattata dalla redazione di Temptation island. Questo, a differenza di quanto era trapelato in rete qualche ora fa: "Ciao ragazzi, allora, tenevo a chiarire una cosa. Non sono mai stata contattata dalla redazione di Temptation island". Infine ha concluso: "Forse, le mie parole sono state mal interpretate. Soltanto, dinanzi alla domanda che mi è stata rivolta, 'faresti in questo momento Temptation island con Paolo', io ho semplicemente detto di no.

Perché ci stiamo ancora conoscendo, è un'altra fase della nostra vita".

Tra le coppie in lizza per la partecipazione a Temptation island vip, Giovanna e Sammy di Uomini e donne

Tra le coppie celebri in lizza per la partecipazione all'edizione 2020 di Temptation island vip - che presumibilmente andrà in onda tra settembre e ottobre - stando a quanto riportato dal blog GiuseppePorro.it vi è quella formata dall'ormai ex tronista di Uomini e donne Giovanna Abate e la sua scelta, Sammy Hassan.

E le indiscrezioni sul docu-reality dei tradimenti non finiscono qui. Perché, secondo alcuni rumors, non sarebbe da escludere neanche la possibilità che a parteciparvi sia la coppia di conoscenti nata a Uomini e donne e formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

Tuttavia, incalzato sulle voci in questione da Fanpage, l'agente di Vivarelli, Fabio Filiziano, ha precisato che il giovane ufficiale di marina non ha ricevuto l'invito a sbarcare sull'isola delle tentazioni. "A noi non hanno detto nulla. Non c’è stata ancora nessuna proposta", ha riferito. E ha, poi, concluso, alludendo alla conoscenza del 26enne con la 71enne Gemma: "Nicola e Gemma ufficialmente non sono una coppia. Anche se stanno continuando a vedersi".

Oltre alle summenzionate due coppie nate a Uomini e donne, inoltre, anche la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane potrebbe, sempre stando ai rumors, prendere parte al gioco delle tentazioni dei vip.