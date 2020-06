La telenovela di origini spagnole Una vita scritta da Aurora Guerra continua ad appassionare il pubblico. Nelle puntate che i fan vedranno su Canale 5 tra qualche settimana si assisterà a tre uscite di scena. Oltre ai tragici lutti di Eduardo Torralba (Paco Mora) e Samuel Alday (Juan Gareda), ci sarà anche quello di una protagonista indiscussa della quarta stagione.

Si tratta di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), che perderà la vita proprio quando avrebbe voluto fuggire da Acacias 38 con Mateo (Adrian Hernandez) e Telmo Martinez (Dani Tatay). Quest’ultimo dopo non aver avuto lo sperato lieto fine, non avrà altra scelta oltre a quella di abbandonare il paese con il figlio.

Una vita spoiler: Ursula avvelena Eduardo, Mateo apprende che Telmo è suo padre

Nelle anticipazioni degli episodi in programma prossimamente in Italia Eduardo farà la fine che merita per mano di Ursula, che sull'orlo della follia lo ucciderà facendogli ingerire del veleno. L’ex istruttrice si sbarazzerà del malvagio uomo quando proibirà a Lucia di uscire di casa da sola, per averla sorpresa tra le braccia di Telmo. Torralba morirà al ristorante dei Pasamar sotto lo sguardo sconvolto dei presenti, a causa di una grave crisi respiratoria.

A questo punto Dicenta fingerà di essere affranta per la scomparsa del proprio padrone, precisamente quando Jacinto farà avvisare le autorità da Emilio. Durante il funerale di Eduardo l’ex sacerdote farà una sconvolgente scoperta, poiché verrà a conoscenza che Lucia non potrà partire con lui e Mateo per aver appreso dal medico di avere pochi giorni di vita.

Mentre si troverà ricoverata in ospedale, l'Alvarado troverà il coraggio di confessare al figlio che il suo vero padre è Telmo. Ovviamente il bambino farà dei salti di gioia quando apprenderà del suo legame di sangue con Martinez, ma sarà in ansia per la sorte della madre.

Genoveva decisa a vendicarsi, Martinez parte con il figlio

La morte di Eduardo sarà seguita da quella di Samuel Alday, che passerà a miglior vita a causa del rifiuto dei cittadini di Acacias 38 che non daranno nessun aiuto economico a lui e Genoveva. Il gioielliere verrà ucciso da Cristobal Cabrera venendo ferito in pieno petto, e per aver fatto da scudo con il proprio corpo alla moglie.

Una volta rimasta vedova, Salmeron sarà decisa a farla pagare a tutti gli abitanti del quartiere.

Successivamente sarà il turno di Lucia, che esalerà l’ultimo respiro tra le braccia di Telmo per colpa di un tumore ai polmoni. Prima di chiudere per sempre gli occhi la ricca ereditiera darà tutti i suoi beni a Martinez, e lo nominerà il tutore legale di loro figlio. L’ex sacerdote non appena i vicini si insospettiranno per il fatto che Mateo non sia stato affidato a Felipe, approfitterà della veglia funebre della sua amata per svelare che lui e il bambino sono padre e figlio. Infine, Martinez e il figlio se ne andranno via dalla cittadina iberica per ricominciare una nuova vita altrove.