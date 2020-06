Nella soap opera Una vita prossimamente saranno al centro della trama le vicende di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e di Agustina (Pilar Barrera).

Le anticipazioni spagnole infatti dicono che la ricca ereditiera uscirà di scena in un modo drammatico, poiché esalerà l’ultimo respiro tra le braccia di Telmo Martinez (Dani Tatay) a causa di una malattia incurabile. La domestica di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) invece si sentirà male dopo essersi avvicinata ad Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). I continui malori dell’anziana donna faranno allarmare sia Fabiana (Inma Perez Quiros) che l’ex istruttrice.

Una vita, spoiler: Lucia muore, Ursula si accorge dei malori della domestica di Felipe

Negli episodi già trasmessi in Spagna lo scorso anno e che i fan italiani vedranno prossimamente, Agustina desterà parecchia preoccupazione ad Ursula non appena farà capire di non sentirsi bene. Tutto comincerà quando quest’ultima si ritroverà a dormire per strada a causa dei parenti del defunto Eduardo Torralba.

Intanto Telmo e il piccolo Mateo se ne andranno via da Acacias 38: l'ex parroco e il figlio partiranno a seguito del decesso di Lucia, morta per via di un tumore ai polmoni. A questo punto sia Fabiana che Agustina inizieranno aver avere pietà della Dicenta, che troverà alloggio nella soffitta. La domestica di Felipe dimostrerà di tenere ad Ursula, visto che farà il possibile per trovarle un nuovo lavoro.

L’ex istruttrice entrerà sempre più in confidenza con Agustina e non farà fatica ad accorgersi dei malesseri della donna: quest’ultima prenderà la situazione alla leggera, con la convinzione di essere solo affaticata per colpa della troppa stanchezza.

Le condizioni di salute di Agustina peggiorano, l’Alvarez Hermoso preoccupato

Ursula riuscirà a convincere la domestica a farsi visitare da un medico, dopo aver chiesto a Felicia di darle il suo stipendio in anticipo. Agustina però dubiterà della diagnosi ricevuta, anche se il dottore le dirà che i sintomi che ha manifestato sono dovuti all’età.

In effetti le condizioni di salute dell’inserviente peggioreranno quando verrà assunta come lavapiatti nel ristorante dei Pasamar. Nonostante sia abbastanza stanca, Agustina si allontanerà comunque dal quartiere per fare la spesa e sbrigare degli incarichi dell’Alvarez Hermoso. Anche quest’ultimo noterà i malesseri della domestica e confiderà il proprio turbamento a Genoveva.

Infine dagli spoiler iberici si evince che, con il passare dei giorni, Agustina finirà per diventare succube di alcuni personaggi malvagi, facendosi condizionare in modo molto negativo.