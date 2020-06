Nella puntata di domenica 14 giugno 2020 di Uno Mattina in Famiglia, Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti hanno causato il risentimento di Mara Venier, conduttrice di Domenica In, a causa di una battuta sul suo infortunio al piede.

La nota conduttrice va in onda da due settimane con un piede ingessato a causa di una frattura. Ippoliti, sfogliando le riviste patinate, aveva notato una foto di Mara che usciva dall'ospedale sulla sedia a rotelle commentando così lo scatto: "Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive". La conduttrice ha replicato duramente sui social, definendo i due colleghi (Timberi e Ippoliti) dei ''poveracci''.

Anche durante la puntata di ieri di Domenica In è stato ripreso l'argomento: Mara è stata oggetto di un'altra battuta ironica sul suo gesso da parte dell'ospite Stefano De Martino. mostrando questa volta però una reazione piuttosto diversa con una serie di elogi verso il ballerino.

Mara Venier furiosa con Timperi e Ippoliti a Domenica In

"Questa è l'ironia che mi piace, intelligente, non becera", ha commentato Mara Venier. La conduttrice ha fatto poi intendere che non prova nessun risentimento verso il tg satirico Striscia la Notizia - che ha trattato in queste settimane il suo infortunio - facendo capire come il commento sprezzante lanciato via social fosse esclusivamente indirizzato a Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi: "Per evitare equivoci, la mia stoccata non era rivolta ad Antonio Ricci ma a qualcun altro.

Però non voglio fare polemiche".

La nota presentatrice veneta ha concluso il suo sfogo dicendo che Domenica In è molto seguito dal pubblico perché è un programma di successo che non ha bisogno di escamotage per ottenere consensi (quali ad esempio presentarsi in puntata con finte fasciature o gessi).

Nonostante Mara appaia molto sofferente per via del piede ingessato, continua ad essere dunque una donna battagliera che non si lascia sconfortare dalle critiche, talvolta piuttosto pesanti e taglienti.

Timperi replica alla Venier: 'Ironia e affetto scambiati per insulto'

Dopo essere venuto a conoscenza della stoccata di Mara Venier nei suoi confronti, Tiberio Timperi ha voluto replicare su Instagram: "Mi spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto".

Dichiarazioni quelle di Timperi che sembrano voler spegnere l'accesa polemica a distanza con la conduttrice Rai. Mara deciderà di perdonare Tiberio, lasciandosi tutto quanto alle spalle? E' ancora troppo presto per saperlo ma non si esclude che tra i due colleghi ci possa essere un chiarimento.

Mara Venier parla dei cambiamenti a Domenica In

La stagione televisiva 2019/2020 sta per giungere al termine, ma ci sono ancora molti dubbi riguardo al futuro di Domenica In. Per il momento, l'unica certezza è che Mara Venier rimarrà fissa al timone del noto e fortunato contenitore di Rai 1. A quanto pare, però, si prospettano dei possibili cambiamenti e a parlarne è stata proprio la stessa presentatrice veneta in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

La prima novità del programma potrebbe essere l'introduzione di nuove figure che affiancheranno la conduttrice. "Due uomini e una donna, non so ancora. Ho tante idee", ha spiegato Mara al settimanale, aggiungendo che la proposta è già stata sottoposta ai vertici di viale Mazzini.