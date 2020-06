Secondo le anticipazioni della serie tv turca "Daydreamer-Le ali del sogno", nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 giugno ci saranno molte novità e colpi di scena.

In particolare, le trame ruoteranno attorno a quanto pianificato da Emre e Aylin, contro l'azienda di famiglia dei Divit. Infatti, la donna possiede un'impresa concorrente e quindi Emre vuole favorirla a discapito del fratello Can. In questo verrà aiutato anche da Sanem, anche se inconsapevolmente, in quanto la ragazza sarà convinta che sia Can a voler distruggere l'attività di famiglia.

Emre e Aylin priveranno Can della modella Arzu

Nel corso delle puntate della scorsa settimana abbiamo avuto modo di vedere Emre e la sua amante sottrarre delle foto che il fratello Can avrebbe dovuto presentare per una campagna pubblicitaria.

Secondo le anticipazioni, i telespettatori avranno modo di vedere che i due antagonisti hanno rubato foto che alla fine non serviranno a granché. Infatti, Can cambierà il proprio progetto, presentandone uno nuovo e ce la farà comunque a raggiungere il proprio obiettivo.

Inoltre, a casa Divit durante un party aziendale, Sanem finirà in piscina e ci saranno alcuni momenti di imbarazzo con Can. Poco dopo, Emre dirà alla ragazza che dovrà aiutarlo nuovamente a fermare suo fratello.

Infatti i due amanti metteranno in atto un nuovo piano malefico per strappare a Can la miglior modella in circolazione, ovvero Arzu Tas, e contemporaneamente anche il lavoro all'agenzia.

Sanem continuerà a boicottare Can

Intanto, si scoprirà che il computer che ha inviato una mail ad Aylin sarà quello di Leyla, la quale purtroppo subirà tutte le conseguenze del caso.

Invece, Can farà di tutto per recuperare il rapporto di lavoro con la modella Arzu e così partirà con Sanem, per convincerela a tornare sui suoi passi.

Dunque, i due giovani insieme saranno in viaggio: Can avrà come obiettivo quello di incontrare la modella per riportarla dalla propria parte, mentre Sanem dovrà sabotare l'uomo ed evitare che i due si incontrino, come ordinatole da Emre.

Nonostante ciò, anche questa volta i piani del Divit malvagio falliranno e Can riuscirà a compiere la propria missione.

Non rimane che attendere gli episodi su Canale 5 per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei fratelli Divit e su Sanem. Intanto, chi non avesse avuto l'opportunità di seguire le puntate precedenti in occasione della prima messa in onda televisiva, potrà recuperarle mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.