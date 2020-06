Serena Grandi è stata ospite di Live - Non è la D'Urso nella puntata andata in onda domenica 14 giugno. Nel corso della trasmissione, Barbara D'Urso ha fatto vedere all'attrice un filmato relativo alla lite avvenuta in passato negli studi televisivi fra la popolare influencer e l'attrice e anche questa volta, Serena non ha riservato parole di stima nei confronti della ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Serena Grandi sminuisce Giulia De Lellis: 'Non è la Kardashian'

Durante la trasmissione in diretta, Barbara D'Urso ha fatto vedere uno spezzone dello scontro avvenuto fra Serena Grandi e Giulia De Lellis, in cui l'attrice aveva chiesto alla scrittrice de 'Le corna stanno bene su tutto' chi fosse e per che motivi era famosa, la Grandi le aveva anche detto in modo piccato: 'Ma va a parlà al Grande Fratello', così la De Lellis aveva capito che Serena la conosceva ed era nata una discussione con la celebre frase della Grandi: 'Io sono un premio Oscar'.

Dopo gli elogi avvenuti in diretta ieri sera da parte della padrona di casa alla fidanzata di Andrea Damante, la protagonista di 'Teresa' ha sminuito Giulia, dicendo: 'Non stiamo parlando della Kardashian'.

I commenti di Serena Grandi sulla sua carriera

Dopo aver visto il video proposto dalla conduttrice partenopea e aver commentato nuovamente non usando parole di stima nei confronti della popolare influencer, Barbara ha detto che l'attrice probabilmente non aveva ancora superato la vicenda, spiegando così il paragone che ha fatto con Kim: 'Sai cosa Barbara? Io non vedo carriere, vedo solo gente senza arte né parte'. Secondo la Grandi, nel mondo dello spettacolo non ci sarebbero personaggi che abbiano un percorso lavorativo in crescendo.

Serena, in diretta da casa sua, ha ricordato a Elena Morali, presente in studio, e ad altre ragazze attualmente popolari: 'Le mie chiappe allora, fecero 18 miliardi al botteghino a 6.000 lire a biglietto''.

Georgette Polizzi risponde a Serena Grandi

Fra le ospiti presenti in studio, c'era anche l'influencer e imprenditrice Georgette Polizzi che ha potuto commentare l'intervento di Serena Grandi e risponderle, difendendo la sua posizione.

La scrittrice di 'I lividi non hanno colore' ha spiegato all'attrice che i tempi sono cambiati, raccontando che i mezzi usati oggi per diventare famosi sono diversi, lei ha studiato marketing e utilizza ciò che ha imparato per vendere i prodotti della sua azienda. Georgette ha detto che quando era bambina guardava con ammirazione i personaggi del passato e ha spiegato di non essersi mai spogliata.

Giulia De Lellis, al momento, non ha commentato ancora l'intervento sul suo conto da parte dell'attrice Serena Grandi.