In onda stoicamente nonostante la brutta caduta e il dolore. Mara Venier ha stretto i denti ed è riuscita a portare a termine la puntata del 31 maggio di Domenica In. Prima di iniziare la trasmissione la conduttrice televisiva aveva pubblicato sul profilo Instagram uno scatto dallo studio dello storico programma televisivo di Rai 1 in cui mostrava il piede sinistro fasciato. La poliedrica artista ha spiegato di essersi infortunata in mattinata mentre scendeva le scale. “Sono caduta mentre stavo venendo qua. Credo di avere una frattura ad un piede” - ha affermato la Venier che ha riferito di aver preso anche una brutta botta alla testa.

“Sto tentando di andare in onda, la dottoressa mi ha fatto una fasciatura ed ho già contattato il mio ortopedico dal quale mi recherò appena concluderò la diretta”. Durante la messa in onda la conduttrice non ha nascosto la sofferenza per il problema al piede: “Finora mi è andata bene, ma non ci voleva proprio” - ha rimarcato la veneziana che ha poi confermato il talk show andrà in onda fino al 28 giugno.

Mara Venier racconta l'incidente a Domenica In: 'Ho preso anche una brutta botta alla testa'

Emozioni, sorrisi e commozione: Mara Venier è riuscita a mascherare la sofferenza per il dolore provato per l’infortunio al piede rimediato prima di andare in diretta con Domenica In. La conduttrice televisiva ha raccontato di essere caduta dalle scale.

“Ho preso una botta in testa terribile, ero piena di pacchi e andavo di corsa. Sono caduta di peso ed eccomi qua” - ha precisato l’artista ad inizio puntata. Non è la prima volta che la veneziana va in onda con un problema fisico.

Nel 1995 la Venier cadde rovinosamente mentre ballava con Luca Giurato.

Nella circostanza la presentatrice rimediò un trauma distorsivo con lesione dei legamenti esterni. Il problema non impedì alla sessantanovenne di tornare in onda nelle settimane successive. A tal proposito la conduttrice ha già chiarito che domenica prossima sarà regolarmente al suo posto anche se dovessero ingessarla.

La conduttrice televisiva ringrazia lo staff del talk show e si commuove

In chiusura di puntata, durante il collegamento con Pierluigi Diaco, Mara Venier non ha trattenuto le lacrime dopo aver ringraziato lo staff di Domenica In che ogni settimana la sostiene e le permette di andare in onda con il suo show. Dolci parole che non hanno lasciato indifferente la troupe del programma televisivo di Rai 1 che ha ringraziato la veneziana con un lungo applauso.

“Devo fare i complimenti ai miei autori ed alla mia squadra. Quando oggi sono arrivata in studio non camminavo e si sono subito attivati per aiutarmi. Grazie” - ha chiosato l’artista. Quest’ultima ha anche confermato che il talk show andrà avanti.

“D’accordo con il direttore di Rai 1 Coletta staremo con voi fino al 28 giugno”.