Fabio Fazio ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Il giornalista ha avuto un duro sfogo, poiché sostiene di avere un trattamento non adeguato in Rai. Il rinnovo del contratto per il conduttore del programma Che tempo che fa sembra essere sempre più lontano. Il Cda della Rai ha dato il via libera a un rinnovamento all’interno dell’azienda, in cui il potere degli agenti degli artisti potrebbe essere limitato. In questo caso si dovrebbe dare più spazio ai dipendenti del servizio pubblico. Inoltre si vorrebbe annullare il conflitto d’interesse di alcune produzioni: un produttore non può più essere anche conduttore della trasmissione, proprio come accade con Che tempo che fa.

Il commento di Fabio Fazio

Fabio Fazio attraverso un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano ha commentato la situazione che si è venuta a creare in Rai: "Trovo ogni limite superato". Il conduttore di Che tempo che fa ha ammesso di essere stanco delle critiche sul suo conto: "Da tempo mi viene riservato un trattamento che non ha eguali né precedenti".

Nell’intervista Fazio ha confessato di essere arrivato a un passo dalla concorrenza in passato: "Ero già serenamente avviato altrove, la Rai mi chiese di restare". A cavallo tra la fine di una stagione televisiva e l’annuncio dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2020/2021, il rinnovo di contratto di Fabio Fazio in scadenza nel 2021 sembra essere sempre più lontano.

Il giornalista e conduttore televisivo ha dichiarato di lottare da qualche anno contro una serie di pregiudizi su di lui.

Fabio Fazio già in passato era stato vicino a un addio alla Rai. Il conduttore ha affermato che, in quell’occasione, un dirigente aveva dichiarato che la politica non doveva più entrare nella televisione.

A questo punto non è escluso che se dovesse esserci un mancato rinnovo di contratto, Fabio Fazio possa decidere di abbandonare la rete ammiraglia per approdare a Mediaset e magari intraprendere una nuova carriera professionale. Infine, nell’intervista a Il Fatto Quotidiano il presentatore televisivo ha sottolineato i risultati ottenuti dal suo programma: uno spot pubblicitario viene pagato a peso d’oro.

Secondo i suoi dati uno spot da 15 secondi costa 50mila euro, e lui ne ha ottenuti 18 minuti.

L’attacco a Matteo Salvini

Nell’intervista al Fatto Quotidiano Fabio Fazio ha criticato l’atteggiamento di Matteo Salvini nei suoi confronti. Il conduttore ha dichiarato di avere ricevuto 123 attacchi dall’ex ministro dell’Interno nell'ultimo anno: “Sono stufo di dovermi difendere per il mio lavoro”. Al contrario vorrebbe essere trattato come un professionista che lavora in Rai.