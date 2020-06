Elena Morali e Luigi Favoloso sono spesso al centro dei Gossip per via della loro relazione e delle storie sentimentali precedenti. I due influencer, che ormai fanno coppia fissa da febbraio, secondo Amedeo Venza, starebbero per convolare a nozze a Zanzibar e il matrimonio potrebbe essere mandato in onda in televisione.

Elena Morali e Favoloso secondo Amedeo Venza starebbero per diventare marito e moglie

Elena Morali e Luigi Favoloso, secondo l'opinionista Amedeo Venza, starebbero per sposarsi in Tanzania, a Zanzibar. La coppia effettivamente è partita per un viaggio, come documentato da Luigi Favoloso attraverso il suo profilo social.

Nella serata di giovedì 18 giugno, Amedeo ha pubblicato una storia Instagram in cui ha scritto questo messaggio: ''Luigi Favoloso e Elena Morali si stanno sposando a Zanzibar e il matrimonio potrebbe (uso il condizionale) essere celebrato sotto gli occhi di alcune telecamere tv''. La notizia è ufficiosa e non c'è la certezza che sia vera ma, se così fosse, si potrebbe ipotizzare che le immagini esclusive del lieto evento vengano riprese dalla trasmissione di Barbara d'Urso, dove i due influencer sono spesso ospiti.

Per Luigi Favoloso Elena Morali è una donna dolcissima

Nonostante i dubbi sulla loro storia d'amore, iniziata a detta di Favoloso a febbraio solamente per fare qualche servizio fotografico, l'influencer napoletano ha dichiarato di aver da subito nutrito un interesse per la showgirl bergamasca, al punto da iniziare a corteggiarla.

In recenti dichiarazioni, Luigi ha risposto alle domande dei suoi fan descrivendo Elena con queste parole: ''È una persona dolcissima completamente diversa da quello che avevo immaginato quando l'ho vista in qualche programma.'' Anche Elena ha difeso Luigi nel corso delle puntate di Live – Non è la d’Urso, affermando che Luigi si è comportato sempre bene con lei, nonostante le accuse di violenza mosse dall'ex compagna Nina Moric.

Dopo le accuse della ex, Elena Morali e Favoloso sono più uniti che mai

All'inizio della relazione con Luigi, Elena Morali ha riferito di aver sentito telefonicamente l'ex moglie di Fabrizio Corona, come raccontato nella trasmissione di Barbara d'Urso, e Moric l'aveva avvertita di stare attenta a Favoloso e di evitare di frequentarlo, cercando di tagliare tutti i ponti con lui.

Elena però ha proseguito la sua storia con Luigi e, secondo gli ultimi rumors, potrebbe essere in procinto di sposare il suo principe azzurro a Zanzibar. Non resta quindi che attendere se veramente ci saranno i fiori d'arancio per la neo-coppia.