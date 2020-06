Torna l'appuntamento con le anticipazioni settimanali di DayDreamer - Le ali del sogno. La TV Soap, sbarcata da poco in Italia, è già riuscita a conquistare una fetta non indifferente di pubblico su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14:45.

Nella settimana dal 22 al 26 giugno, i rapporti tra Sanem e Can si faranno sempre più tesi. Emre, infatti, farà molte pressioni sulla ragazza per spingerla a sabotare i piani dell'agenzia. Sanem arriverà anche a liberare un topolino all'interno dell'azienda per far fallire un'ispezione sanitaria.

DayDreamer, spoiler dal 22 al 26 giugno: Arzu viene scelta per un servizio fotografico

Nei prossimi episodi di DayDreamer - Le ali del sogno, i genitori di Sanem saranno costretti a vendere il negozio a causa di alcuni problemi economici. Con il ricavato, infatti, vorrebbero saldare tutti i loro debiti.

Nel frattempo, Emre continuerà a chiedere a Sanem di sabotare il fratello. La situazione si farà talmente tesa da far scoppiare un litigio tra i due. A rendere ancora più complesso il loro rapporto sarà l'arrivo di Arzu, famosa modella in attesa di stringere un contratto con l'agenzia. Sanem proverà ad annullare il loro incontro, ma senza successo. Infatti, verrà organizzata una sessione fotografica nell'appartamento di Can.

La modella non riuscirà a nascondere l'attrazione verso il padrone di casa e lo dimostrerà in modo piuttosto esplicito. Sanem, travolta dalla gelosia, involontariamente, la farà cadere a terra. Can non potrà credere ai suoi occhi e deteriorerà il suo rapporto con Sanem: i due smetteranno di parlarsi.

Anticipazioni degli episodi di DayDreamer fino al 26 giugno: Sanem scoppierà a piangere

Sanem tornerà alla carica per mettere, nuovamente, i bastoni tra le ruote a Can. Verrà a conoscenza di un'imminente ispezione all'agenzia e deciderà di liberare un topolino per farla fallire. Il suo piano avrà successo perché le condizioni di pulizia dell'azienda lasceranno interdetto l'ispettore e diversi dipendenti si spaventeranno a morte.

Successivamente, Sanem, a causa di alcune critiche da parte di Deren, non reggerà la tensione e scoppierà in lacrime. Can, vedendola in quelle condizioni, cercherà di consolarla, ma la giovane non gli darà molta corda.

Intanto, tutti saranno in gran fermento per la festa di un imprenditore francese chiamato Simeon Fabbri. L'uomo, dopo aver riflettuto a lungo, deciderà di affidare all'agenzia di Can il compito di pubblicizzare i suoi profumi. Aylin, in preda all'invidia verso Sanem, chiederà a Emre di entrare nella campagna pubblicitaria che l'imprenditore vuole assegnare a Can.