Domenica 14 giugno 2020 su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Live - Non è la d'Urso. La padrona di casa tra i vari argomenti trattati, è tornata a occuparsi di Fabrizio Corona. Quest'ultimo ha mandato un videomessaggio a Barbara D'Urso in cui ha ammesso di essere cambiato e di essere soddisfatto per l'ultima sentenza della Cassazione. Infine, l'ex marito di Nina Moric ha dichiarato che la gente sentirà ancora parlare di lui.

Lo scorso venerdì 12 giugno, la Cassazione ha annullato il provvedimento con revoca retroattiva in cui Corona sarebbe dovuto tornare in carcere per 9 mesi. Mesi, che l'ex fotografo dei vip aveva già scontato in affidamento terapeutico.

Il commento di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è tornato sul piccolo schermo attraverso un videomessaggio mandato in onda da Barbara d'Urso. Il 46enne ha esordito: "Sono sollevato, perché mi sono tolto un peso dallo stomaco". Fabrizio Corona ha dichiarato di avere pagato il suo conto con la giustizia e si è detto convinto che nessuno potrà mai capire cosa ha dentro.

Nel messaggio trasmesso a Live - Non è la d'Urso, l'imprenditore milanese ha confessato di essere cambiato. Poi, ha lanciato un messaggio di speranza: "Spero di riacquistare presto la mia libertà perché non vedo l'ora di portare mio figlio al mare". Fabrizio e Carlos si sono fatti una promessa: appena possibile il 46enne dedicherà parte del suo tempo al figlio Carlos.

Insieme faranno tutto ciò che un padre e un figlio possono fare.

Prima di concludere la videoclip, Corona ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto in questi anni di buio. Poi, ha dichiarato: "La storia non è finita, presto sentirete parlare ancora di me". In una precedente puntata del talk di Canale 5, la mamma di Fabrizio Corona aveva parlato del cambiamento di suo figlio.

La signora Gabriella ha confessato che le nuove cure intraprese dal 46enne stanno funzionando.

Ricordiamo che l'ex marito di Nina Moric si trova agli arresti domiciliari nell'abitazione di Milano. Lo scorso dicembre l'uomo è uscito dal carcere per la terza volta in due anni, ed era passato in detenzione domiciliare per essere sottoposto a delle cure terapeutiche.

Barbara D'Urso e Fabrizio Corona hanno fatto pace

Barbara d'Urso e Fabrizio Corona hanno fatto pace. Da qualche settimana a questa parte, la conduttrice Mediaset è tornata a occuparsi nei suoi programmi del 46enne. La scelta di Carmelita è arrivata dopo che Fabrizio Corona ha inviato un messaggio di scuse alla conduttrice. Barbara d'Urso ha speso delle parole di stima nei confronti dell'ex marito di Nina Moric tanto da puntualizzare che è un ottimo padre per Carlo Maria.