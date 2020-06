Martedì 16 giugno su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Una vita, dove non mancheranno colpi di scena. Dalle anticipazioni, infatti, si viene a sapere che Lucia finirà in ospedale a seguito di un malore. Il tutto avrà inizio quando Eduardo scoprirà la relazione clandestina tra la moglie e Telmo. Su tutte le furie l'uomo aggredirà Lucia che, a seguito di ciò, si sentirà poco bene tanto da necessitare di accertamenti medici. Continueranno invece i problemi per José e Bellita a seguito della distruzione del teatro di loro proprietà a Buenos Aires e che li potrebbe portare alla rovina economica.

Spoiler Una vita: Telmo e Lucia continuano la relazione clandestina

Telmo e Lucia non resisteranno alla passione e continueranno a portare avanti la loro relazione clandestina. I due programmeranno anche la fuga da Acacias con il piccolo Mateo, per vivere liberamente una nuova vita insieme lontano da Eduardo. I loro piani però, non andranno in porto.Torralba infatti, verrà a conoscenza del tradimento della moglie e non la prenderà affatto bene. L'uomo sfogherà la sua ira su Lucia che accuserà un malore e verrà portata in ospedale.

Eduardo scopre il tradimento di Lucia

Torralba non sopporterà l'idea che Lucia possa aver giaciuto con un altro uomo e, per tale motivo, appena la donna rincaserà, la affronterà violentemente mostrando tutta la sua rabbia.

Tra i due coniugi ci sarà uno scontro molto forte ed Eduardo non perderà occasione per rinfacciarle il tradimento con Telmo, umiliandola e mortificandola. Dagli spoiler riguardanti quanto in onda il prossimo 16 giugno, si verrà a sapere che sarà a questo punto, che Lucia si sentirà male tanto da svenire.

Sarà Ursula ad intervenire, constatando le gravi condizioni di salute della donna.

Una vita, anticipazioni del 16 giugno: Lucia finisce in ospedale dopo il litigio con il marito

A seguito dello scontro con Eduardo e del successivo malore, Lucia verrà ricoverata in ospedale dove sarà sottoposta ad alcuni accertamenti medici.

Nel frattempo Eduardo non mostrerà nessun pentimento per ciò che ha fatto alla moglie. Dalle anticipazioni inoltre, si verrà a conoscenza del fatto che la famiglia Dominquez continuerà a cercare una soluzione per non cadere in ristrettezze economiche dopo la distruzione del loro teatro a Buenos Aires.

In attesa di ulteriori novità in merito allo stato di salute di Lucia, si ricorda che la nuova puntata di Una vita di martedì 16 giugno andrà in onda su Canale 5, a partire dalle 14.10, subito dopo la messa in onda di Beautiful. Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, si ricorda che questi sono disponibili sul sito Mediaset Play, dove saranno disponibili anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.