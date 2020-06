Alta tensione tra conduttori Rai per una battuta galeotta di Gianni Ippoliti in riferimento ad una foto che ritraeva Mara Venier con il piede ingessato. “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissione televisive” - ha affermato lo scrittore e umorista durante Unomattina in famiglia con Monica Setta che l'ha immediatamente richiamato. “Sta soffrendo molto, non dire così. Lei è proprio brava”. Intervento che la presentatrice di Domenica In ha apprezzato mettendolo in risalto in un post pubblicato su Instagram stories in cui ha riservato parole di fuoco nei confronti di Ippoliti e Tiberio Timperi.

“Siete due poveracci, non si scherza e non si ironizza sul dolore e la sofferenza di una persona”.

Il post è stato successivamente cancellato ma zia Mara è tornata sulla vicenda nel corso della puntata di ieri pomeriggio, 14 giugno, del talk show domenicale di Rai 1 sottolineando che se il programma va bene non è per il suo gesso. La presa di posizione della conduttrice è stata commentata da Timperi sul profilo social. “Spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto. Un bacio” - ha scritto il giornalista romano che non si è scusato con la Venier.

Mara Venier si infuria per l'ironia di Ippoliti e Timperi, il giornalista replica su Instagram

Mara Venier non ha gradito l’ironia con la quale Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi hanno commentato il suo infortunio ed, in particolare, una foto che mostra la conduttrice con la gamba ingessata.

Senza fare giri di parole l’artista ha definito “due poveracci” i due protagonisti di Unomattina in famiglia. La storia ha fatto il giro del web ed ha alimentato tensioni con la veneziana, difesa a spada tratta da Monica Setta, che ha preferito eliminare il post lasciando intuire che volesse chiudere la questione per evitare ulteriori polemiche.

Dall’altra parte Timperi ha salvato il commento al vetriolo e l’ha condiviso sul profilo personale.

La questione è tornata d’attualità nel corso della puntata di ieri pomeriggio di Domenica In durante il collegamento con Stefano De Martino. Quest’ultimo si è reso protagonista di un simpatico siparietto con la Venier.

De Martino in collegamento con il finto gesso, la conduttrice: 'Questa è l'ironia che piace'

Il conduttore di Made in Sud ha inizialmente mostrato un cartonato della Venier: “L’ho fatto riprodurre perché sentivo la tua mancanza. Questo è personale e dopo lo custodisco in camerino” - ha affermato l’ex ballerino di Amici che ha successivamente ha poggiato il piede sulla scrivania ed ha riferito scherzosamente di averlo ingessato in segno di solidarietà.

“Che stro…, ma questa è l’ironia che mi piace. Intelligente e non becera” - ha ribattuto la presentatrice di Domenica In che ha immediatamente precisato che la sua battuta non era riferita a Striscia la notizia ma a qualcuno che sostiene che il talk show di Rai 1 va bene per il suo gesso.

“Questa è una trasmissione di successo per la fatica che ci mettiamo e perché ci lavora una grande squadra” - ha rimarcato la Venier con tono stizzito. Nessuna controreplica da parte di Tiberio Timperi che su Instagram aveva manifestato il suo rammarico per la presa di posizione della veneziana.