Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono intervenuti sui social per smentire l'indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, in merito ad un presunta gravidanza della soubrette. Per il momento il conduttore di Temptation Island e la sua compagna dovranno rimandare l'appuntamento con la cicogna. Nelle scorse ore, infatti, il settimanale Nuovo Tv aveva lanciato l'indiscrezione. Secondo la rivista di cronaca rosa, gli indizi sarebbero arrivati direttamente dal web: Pamela Camassa in uno scatto avrebbe indossato una maglia più larga del solito per nascondere il presunto pancione. Inoltre, la soubrette aveva sfoggiato una serie di rotondità sospette.

I due diretti interessati, però, hanno smentito il pettegolezzo che li ha coinvolti.

La smentita della coppia

Pamela Camassa ha messo a tacere le voci di rumors, in merito ad una sua presunta dolce attesa. La 36enne attraverso il suo profilo Instagram ha postato uno scatto, in cui mostra un fisico perfetto e, mentre sorseggia un tè freddo, non mostra alcuna rotondità sospetta. Al contrario ha sfoggiato un bel sorriso e un ventre scolpito.

Nelle scorse ore, anche Filippo Bisciglia è intervenuto sui social. Il conduttore di Temptation Island ha dichiarato che, mentre era intento a pitturare il balcone di casa ha cominciato a ricevere dei messaggi d'auguri. Dal momento che la notizia era infondata, Bisciglia ha deciso di fare chiarezza: "Ragazzi non è assolutamente vero, non so perché abbiano scritto una cosa del genere".

Nel corso del suo intervento, il conduttore romano ha specificato che magari in futuro la cicogna andrà a trovare lui e la sua compagna: "Non è così per ora".

Dunque, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa non sono in attesa di un bambino.

Temptation Island tornerà a luglio

Temptation Island nella versione Nip è pronto ad accendere i riflettori.

Il docu-reality prodotto dalla Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, tornerà sul piccolo schermo da martedì 7 luglio 2020. Al timone del programma ancora una volta ci sarà Filippo Bisciglia. In un primo momento a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, si era pensato che la versione dei personaggi non famosi potesse slittare all'autunno.

Al contrario è la versione Vip, condotta da Alessia Marcuzzi, che verrà mandata in onda tra settembre e ottobre. Per quanto quest'ultima versione, tra l'altro, sembra essere molto probabile la partecipazione di Antonella Elia e del suo fidanzato Pietro Delle Piane. In un'intervista radiofonica, invece, Clizia Incorvaia ha ammesso di avere rifiutato l'invito insieme a Paolo Ciavarro: "Non è il nostro modus operandi".