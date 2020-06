Manca davvero poco alla fine della stagione 2019/2020 di Uomini e donne: la puntata che la maggior parte dei telespettatori aspettano di vedere, è quella in cui Giovanna Abate farà la propria scelta.

La rivista ufficiale della trasmissione ha intanto interpellato l'ex tronista Giulio Raselli sul percorso fatto dalla corteggiatrice che lui ha respinto qualche mese fa: secondo il giovane, il cuore della romana batte per Sammy Hassan e il suo atteggiamento gli ricorda parecchio quello di Gemma Galgani.

Il parere di Giulio sul percorso di Giovanna a Uomini e Donne

La scelta di Giovanna Abate è dietro l'angolo: entro il prossimo 9 giugno, infatti, su Canale 5 sarà trasmessa la puntata di Uomini e Donne in cui la ragazza paleserà la propria preferenza tra Sammy Hassan e Davide Basolo.

Sebbene in rete circolino da qualche giorno le anticipazioni sulla registrazione che c'è stata lo scorso 3 giugno, il magazine ufficiale del dating-show non intende spoilerare nulla per non rovinare la sorpresa ai quel gruppo di spettatori che non hanno letto le indiscrezioni.

Una vecchia conoscenza della romana, Giulio Raselli, ha accettato di esprimere un'opinione sul percorso che ha fatto la ragazza, su quella che potrebbe essere la sua scelta e su come si è comportata nell'inedito ruolo di tronista.

Il giovane ci ha tenuto a fare i complimenti alla sua ex corteggiatrice per come ha saputo affrontare le difficoltà del periodo: "Non dev'essere stato facile per lei, soprattutto quando si è trovata di fronte a due persone che le piacciono.

Anch'io avevo queste difficoltà e lei non ci credeva".

Raselli ipotizza la scelta di Giovanna a Uomini e Donne

Interpellato dal giornalista di Uomini e Donne Magazine sui due ragazzi che hanno corteggiato la Abate in questi mesi, Giulio ha detto: "Conosco Sammy da Temptation Island. Lui è intelligente e bravo ad adattarsi ai contesti.

Sono convinto che a lei piaccia realmente e credo che lo sceglierà".

Su Davide Basolo, invece, Raselli ha detto: "Alchimista mi piace perché è gentile e a modo. A Giovanna, però, piace più qualcuno che le tiene testa e la stimola".

L'ex tronista, dunque, ha ipotizzato che preferenza della romana sarebbe potuta ricadere su Hassan per una serie di motivi: "Lui le piace di più perché ha carattere e la fa sentire donna".

Giulio, però, ha mostrato delle perplessità sul futuro della possibile nuova coppia: "Non so quanto lui sia pronto ad avere una relazione con lei. Non credo, conoscendolo, che sia innamorato di Giovanna".

Il pensiero su Sirius e Gemma a Uomini e Donne

Raselli ha anche commentato la frequentazione in corso tra Gemma e il giovane Nicola: "Io non capisco come un ragazzo della nostra età possa mostrare interesse per una signora che ha l'età della Galgani, potrebbe essere sua nonna".

Giulio è convinto che Sirius stia giocando e ha consigliato alla dama torinese di stare attenta alla possibile presa in giro del suo spasimante 26enne.

Prima di concludere l'intervista con Uomini e Donne Magazine, l'ex tronista ha lanciato una frecciatina neppure troppo velata a Giovanna.

Nel dire la sua sul legame affettuoso e di stima che è nato di recente tra la Abate e la Galgani, il ragazzo ha detto: "Non avevo dubbi, loro due sono molto simili. Sembra si conoscano da sempre ed hanno feeling perché Giovanna è la nuova Gemma".

Parole pungenti quelle che l'ex protagonista del Trono Classico ha rifilato alla sua ex corteggiatrice, ovvero colei che non ha scelto pochi mesi fa perché ha preferito fidanzarsi con Giulia D'Urso, con la quale fa ancora coppia e convive a Valenza da quando i riflettori di Canale 5 si sono spenti su di loro.