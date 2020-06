La svolta è maturata quando la conoscenza con Giovanni Longobardi sembrava essere giunta all’epilogo. Veronica Ursida ha deciso di lasciare Uomini e Donne con il trentasettenne dopo giorni di illazioni e accuse. Dopo essere finita nel mirino per alcune segnalazioni relative alla frequentazione con l’ex fidanzato, la wedding planner ha dato una svolta al suo percorso nel people show di Canale 5 durante la puntata di ieri (4 giugno). La dama ha sottolineato di provare un forte interesse nei confronti di Giovanni e che non aveva senso proseguire l’avventura nel people show quando il cavaliere ha ribadito la ferma intenzione di abbandonare il programma.

Superate le titubanze iniziali Longobardi ha accettato di approfondire il rapporto con Veronica lontano dalle telecamere. Al termine della puntata la romana ha ringraziato i numerosi follower per il sostegno ricevuto durante l’avventura a U&D con un post su Instagram Stories. “Siete riusciti a capirmi ed è la cosa che mi gratifica più di ogni altra cosa” - ha affermato la trentasettenne.

Veronica Ursida, dai sospetti su Luca Bracciolano al lieto fine con Longobardi

Per Veronica Ursida e Giovanni Longobardi è arrivato un lieto fine sul quale in pochi erano pronti a scommettere dopo quanto accaduto nelle ultime puntata. La romana era finita nell’occhio del ciclone per le nuove segnalazioni di Armando Incarnato sull’ex fidanzato e per le avance, con omaggio floreale, di Luca Bracciolano, un altro cavaliere presente nel parterre di Uomini e donne.

In particolare Gianni Sperti e Tina Cipollari non avevano nascosto le loro perplessità dopo aver scoperto che tra i due c’era stata una breve conversazione in diretta Instagram. Da parte sua la trentasettenne ha replicato a muso duro precisando che con il nuovo corteggiatore c’era stato soltanto uno scambio di saluti e che non aveva avuto nessun contatto con lui al di fuori del programma.

Non solo, Veronica ha anche mostrato il telefono a Longobardi che ha confermato che non c'era nessuna conversazione in chat tra la dama e Bracciolano.

Il commosso saluto della dama ai fan su Stories dopo aver lasciato U&D con Giovanni

Dopo il botta e risposta con Armando Incarnato, Veronica Ursida aveva anche fatto chiarezza sul rapporto con l’ex fidanzato rimarcando che la relazione si era interrotta nell’agosto del 2018 e che, in ogni caso, non aveva mai nascosto nulla alla redazione di Uomini e Donne.

Nonostante ciò Giovanni ha continuato a nutrire perplessità sulla possibilità di costruire un legame sentimentale solido e nel corso della puntata di ieri, 4 giugno, ha annunciato che avrebbe lasciato la trasmissione. “Ero venuto qui per trovare una storia importante e non per diventare una star televisiva” - ha aggiunto il trentasettenne di Castellammare di Stabia che ha precisato di non voler conoscere nessun’altra dama del parterre. Dall’altra parte la wedding planner, visibilmente emozionata, ha ribadito di essere interessata solo a lui ed ha manifestazione di seguirlo.

Alla fine Giovanni ha deciso di proseguire la conoscenza con Veronica lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Prima di congedarsi la coppia è tornata al centro dello studio per un ballo sulle note di Pensiero stupendo.

Al termine della trasmissione la dama ha pubblicato una serie di Stories per ringraziare i numerosi follower che l’hanno sostenuta durante il percorso nel dating show di Canale 5. “Vi ringrazio di cuore per tutto l’affetto che mi sta dimostrando e per tutte le belle cose che mi avete scritto. Siete speciali e vi porterò sempre nel mio cuore” - le parole della romana che non ha trattenuto le lacrime.