Dovrebbero mancare circa tre mesi al ritorno in tv del Grande Fratello vip: sarà ancora una volta Alfonso Signorini a condurre il reality Mediaset a partire da settembre prossimo. Tvblog e alcune pagine Instagram che si occupano di gossip in queste ore hanno spoilerato i nomi di due possibili concorrenti del format di Canale 5: la showgirl Flavia Vento e la dama di Uomini e donne Gemma Galgani.

Rumors sulla prossima edizione del Grande fratello vip

Dopo aver anticipato che Elisabetta Gregoraci sarebbe la prima concorrente ufficiosa del Grande fratello vip 5, nelle ultime ore Tvblog ha regalato un'altra indiscrezione sul cast del programma Mediaset.

Stando ai rumors, nel cast del reality che dovrebbe debuttare in prima serata già a settembre figurerebbe anche Flavia Vento. Tra gli inquilini della casa più spiata d'Italia, dunque, potrebbe esserci la soubrette romana che in passato ha già partecipato a format del genere come La fattoria e a due edizione de L'isola dei famosi.

Flavia Vento ha debuttato sul piccolo schermo al fianco di Teo Mammucari in Rai e poi ha preso parte a varie trasmissioni sia come protagonista che come ospite. Da qualche anno, la showgirl ricopre soprattutto il ruolo di opinionista in televisione, per questo il suo approdo al Gf vip 5 potrebbe servirle anche per rilanciare una carriera un po' in stand-by.

Gemma Galgani potrebbe partecipare al Grande fratello vip

L'altro personaggio famoso che nelle ultime ore è stato accostato al cast della quinta edizione del Grande fratello vip è a sorpresa Gemma Galgani. La protagonista assoluta di Uomini e donne over, dunque, sul web è stata associata al programma di Alfonso Signorini, che tornerà in onda a partire da settembre con un cast di "vipponi" d'eccellenza.

Questo almeno è quello che ha garantito il direttore di Chi in alcune interviste rilasciate di recente: a comporre il cast del nuovo Gf vip saranno celebrità molto più conosciute di quelle che hanno animato la quarta edizione.

La dama torinese, però, sarebbe quasi contesa da due format Mediaset: oltre al reality di Canale 5, sembra che Gemma possa partecipare anche a Temptation island con il giovane Nicola, il 26enne che sta frequentando da qualche mese.

Visto il possibile doppio impegno in tv (prima a T.I. tra luglio e agosto e poi al Gf vip a settembre), non è detto che la Galgani prenda parte anche alla prossima stagione di U&D, che tornerà in video dopo l'estate con un meccanismo tutto nuovo.

Elisabetta Gregoraci vicina al Gf vip

Il primo personaggio conosciuto che i media hanno accostato al cast del prossimo Grande fratello vip è Elisabetta Gregoraci. Esattamente come è accaduto con Flavia Vento, è stato Tvblog ad anticipare che la showgirl calabrese sarebbe vicinissima alla firma del contratto con il programma di Canale 5. A convincere l'ex moglie di Flavio Briatore a mettersi in gioco nel reality Mediaset sarebbe stato Alfonso Signorini, che starebbe sfruttando tutte le sue conoscenze nel mondo dello spettacolo per mettere su un cast d'eccezione per la nuova edizione del format che quest'anno è stato vinto da Paola Di Benedetto.

Visto che mancano ancora tre mesi al debutto in prima serata del Gf vip 5, è facile immaginare che saranno ancora tante le celebrità che verranno considerate ottimi candidati al ruolo di inquilini della casa più spiata d'Italia.