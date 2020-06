Cambiamenti in vista a Uomini e donne: secondo quanto sostiene Il Fatto Quotidiano nelle ultime ore, pare che Maria De Filippi abbia deciso di fondere il trono classico e il trono over in un'unica versione. Da settembre, dunque, i telespettatori potrebbero assistere a puntate del dating-show equamente divise tra le storie dei senior e quelle dei giovani tronisti, esattamente come è successo nelle scorse settimane con il percorso di Giovanna Abate intersecato a quello di Gemma Galgani&Co.

News sul futuro di Uomini e Donne

Prima che andasse in vacanza per circa tre mesi, Uomini e Donne ha fatto registrare ascolti buoni e nettamente in crescita rispetto a quelli che otteneva la sua versioni virtuale ad aprile.

Da quando Maria De Filippi è tornata a condurre dallo studio, i telespettatori hanno ripreso a seguire con affetto e costanza le puntate del dating-show.

Forse anche per questo motivo, si vocifera che a settembre potrebbe esserci un drastico cambiamento nel meccanismo del programma di Canale 5: rumors di queste ore, infatti, sostengono che la conduttrice stia seriamente pensando di fondere in un'unica formula il trono classico e il trono over.

Basandosi sull'indiscrezione che ha fornito per primo Il Fatto Quotidiano, dopo l'estate le dame e i cavalieri "senior" dovrebbero condividere le registrazioni con i ragazzi che saranno messi sul trono.

Questa, però, non è del tutto una novità per il format Mediaset: da quando ha ripreso ad andare in onda dopo lo scoppio dell'emergenza sanitaria in Italia, a U&D non è stata fatta la solita distinzione tra gli over e i giovani, infatti Giovanna Abate ha portato a termine il suo percorso all'interno delle puntate animate da Gemma, Armando e Veronica.

Buoni ascolti per le ultime puntate di Uomini e Donne

La scelta obbligata dei mesi scorsi di non poter avere a disposizione tutti i tronisti e i corteggiatori che animavano le puntate di Uomini e Donne prima della pandemia (fino a poche settimane fa non si poteva viaggiare o cambiare Regione), sembra essersi rivelata una carta vincente per il programma di Maria De Filippi.

Unendo in un'unica puntata le storie d'amore degli Over con quelle di una protagonista del trono Classico, la redazione è riuscita a riavvicinare il pubblico alla versione giovani del dating-show.

Prima dell'emergenza sanitaria, infatti, gli appuntamenti interamente incentrati sui percorsi dei ragazzi come Giovanna, Carlo e Sara, otteneva ascolti piuttosto bassi, in netta contrapposizione con quelli "stellari" che ha sempre fatto registrare il trono Over.

Nome dei possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne

Ancora è troppo presto per sapere se è vero che non esisteranno più i troni classico e over; mancano ancora tre mesi, infatti, al ritorno in tv di Uomini e Donne dopo la lunga pausa estiva.

Nonostante questo, però, sono tanti i Gossip che stanno circolando sui ragazzi che potrebbero sedere sulla poltrona rossa a partire da settembre.

Il candidato principale al ruolo di tronista dopo le vacanze, al momento è Davide Basolo: il giovane, conosciuto dal pubblico con il nickname Alchimista, ha conquistato tutti con il corteggiamento pacato e dolce nei confronti di Giovanna Abate.

Da quando si è saputo che la romana ha scelto Sammy Hassan, gran parte dei telespettatori spingono affinché al rifiutato ligure sia data un'altra possibilità in una nuova veste.

Intervistato di recente sulla risposta che darebbe se gli venisse proposto il trono a settembre, Davide ha fatto sapere: "Ora come ora non lo so. Ho sempre creduto nell'amore e nella sua capacità di migliorarmi. Sicuramente sarebbe una bella esperienza".